Итан Коэн снимет первый сольный фильм

Сценарий пока безымянного проекта Итан Коэн написал в соавторстве со своей женой Тришей Кук, которая работала монтажером над фильмами Коэнов «Человек, которого не было» и «О, где же ты, брат?». Сюжет держится в секрете, но, согласно источникам THR, это будет история о путешествии двух женщин, задуманная еще в середине 2000-х. Производство стартует летом этого года.
Последним совместным фильмом братьев Коэн была «Баллада Бастера Скраггса», вышедшая на экраны в 2018-м. В 2021 году Джоэл Коэн выпустил свою первую сольную работу — черно-белую экранизацию Шекспира «Трагедия Макбета».
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