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Итан Коэн снимет первый сольный фильм

3 апреля
2022 год

Новости кино >>
3 апреля 2022
Режиссер Итан Коэн снимет свою первую сольную картину без брата Джоэла, с которым они вместе поставили фильмы «Большой Лебовски» и «Старикам тут не место», сообщает The Hollywood Reporter.

Итан Коэн снимет первый сольный фильм
фото: Getty Images

Сценарий пока безымянного проекта Итан Коэн написал в соавторстве со своей женой Тришей Кук, которая работала монтажером над фильмами Коэнов «Человек, которого не было» и «О, где же ты, брат?». Сюжет держится в секрете, но, согласно источникам THR, это будет история о путешествии двух женщин, задуманная еще в середине 2000-х. Производство стартует летом этого года.

Последним совместным фильмом братьев Коэн была «Баллада Бастера Скраггса», вышедшая на экраны в 2018-м. В 2021 году Джоэл Коэн выпустил свою первую сольную работу — черно-белую экранизацию Шекспира «Трагедия Макбета».
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