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Netflix переосмыслит франшизу «Дети шпионов»

3 апреля
2022 год

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3 апреля 2022

Netflix переосмыслит семейную фэнтези-франшизу «Дети шпионов», первая часть которой вышла на экраны в 2001 году, сообщает The Hollywood Reporter.

Netflix переосмыслит франшизу «Дети шпионов»

Оригинальный фильм рассказывает о паре суперагентов Кортезов (Антонио Бандерас и Карла Гуджино), остепенившихся на долгое время после рождения детей. Однако исчезновение бывших коллег заставляет супругов вернуться к своему ремеслу, а дети спешат им на помощь. Ленте удалось собрать в мировом прокате 112 млн долларов, после чего появились три сиквела. На счету всех частей — 550 млн долларов.

В перезапуске появится новая семья шпионов. Netflix заинтересовался проектом, так отдает приоритет кинолентам для семейного просмотра. Например, «Проект Адам» с Райаном Рейнольдсом стал одним из самых просматриваемых ориджиналсов месяца.

В качестве режиссера, сценариста и продюсера новых «Детей шпионов» выступит Роберт Родригес, поставивший оригинальные фильмы. В 2020 году он уже сотрудничал со стримингом, сняв фэнтези «Мы можем стать героями».
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