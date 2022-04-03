Netflix переосмыслит франшизу «Дети шпионов»

Netflix переосмыслит семейную фэнтези-франшизу «Дети шпионов
», первая часть которой вышла на экраны в 2001 году, сообщает The Hollywood Reporter
.
Оригинальный фильм рассказывает о паре суперагентов Кортезов (Антонио Бандерас
и Карла Гуджино
), остепенившихся на долгое время после рождения детей. Однако исчезновение бывших коллег заставляет супругов вернуться к своему ремеслу, а дети спешат им на помощь. Ленте удалось собрать в мировом прокате 112 млн долларов, после чего появились три сиквела. На счету всех частей — 550 млн долларов.
В перезапуске появится новая семья шпионов. Netflix заинтересовался проектом, так отдает приоритет кинолентам для семейного просмотра. Например, «Проект Адам
» с Райаном Рейнольдсом
стал одним из самых просматриваемых ориджиналсов месяца.
В качестве режиссера, сценариста и продюсера новых «Детей шпионов» выступит Роберт Родригес
, поставивший оригинальные фильмы. В 2020 году он уже сотрудничал со стримингом, сняв фэнтези «Мы можем стать героями
».
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