«Ищу тебя» с Лянкой Грыу и Станиславом Бондаренко покажут в линейке мелодрам на Dомашнем

2 мая фильм «Олюшка» откроет линейку премьер «Сказочные мелодрамы» на Dомашнем, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: Пресс-служба телеканала ««Dомашний»
По сюжету Оля (Мария Скуратова) решает исправить ошибку прошлого: она собирается найти и воссоединить двух возлюбленных, которых когда-то рассорила ее мать. План срабатывает – спустя тридцать лет бывшие влюбленные встречаются снова, но эта встреча оборачивается катастрофой и разрушает жизнь всех близких людей Олюшки. Ей предстоит вернуть все на свои места, восстановить мир в собственной семье и обрести настоящую любовь.
Вечером 2 мая зрителям представят картину «Ищу тебя» с Лянкой Грыу и Станиславом Бондаренко в главных ролях. Их герои Роман и Берта отправляются с друзьями на дачу. Бурное веселье молодых людей неожиданно приводит к трагическому финалу: подвыпивший Роман проигрывает свою возлюбленную в карты другу. Пытаясь защитить себя и отбиться от Сергея, Берта неумышленно убивает его. Чтобы избежать наказания, она находит возможность начать новую жизнь под чужим именем. Но прошлое преследует ее: старая история всплывает наружу. В этот непростой момент судьба снова сталкивает ее с Романом. Чувство вины не дает мужчине покоя – он делает все, чтобы помочь Берте.
фото: Пресс-служба телеканала ««Dомашний»
Продолжит линейку «Сказочных мелодрам» лента «Кровь с молоком», которую покажут в эфире 3 мая. Развод для Евгении стал настоящей трагедией: начальница следственного отдела выстроила защитный «панцирь», из-за чего не может найти достойного спутника. Личная жизнь простого работяги Кости тоже не ладится. Волей случая герои знакомятся на «свидании вслепую», где Женя представляется воспитательницей детского сада, а Костя – богатым предпринимателем. Обман влечет за собой немало казусов и противоречий. Чем дальше они погружаются в ложь, тем сложнее оказывается выпутаться. Главные роли исполнили Ольга Фадеева и Андрей Фролов.
5 мая на Dомашнем состоится премьера мелодрамы «Золотые ножницы» с Ольгой Сухаревой и Сергеем Мухиным. В центре сюжета — Лиза, которая учится в институте МВД и проходит практику в отделении полиции. Накануне Нового года девушка получает задание от начальника: ей предстоит поймать странного маньяка, который отрезает девушкам волосы. Тем временем богатый бизнесмен Никита, отчаявшись найти свою любовь, отправляет объявление о знакомстве в газету. Одна ошибка в объявлении – и герои встречаются. Лиза видит в Никите того самого преступника, а он в таинственной незнакомке – девушку мечты.
фото: Пресс-служба телеканала ««Dомашний»
Картину «Хроники измены» с Любовью Толкалиной и Вячеславом Манучаровым покажут 6 мая. По сюжету Анна счастлива в браке с Андреем, но случайно в ее жизни возникает Егор. Он начинает ухаживать, но ее смущает их разница в возрасте – Егор моложе Анны на десять лет. Молодой воздыхатель не оставляет надежд на то, чтобы завоевать возлюбленную, преследует ее, забрасывает письмами и терроризирует телефонными звонками. Однажды Анна возвращается домой и обнаруживает, что квартира сгорела, а Андрей пропал.
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