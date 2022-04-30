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Кот лежит, дом плывет: главные новости аниме за неделю

30 апреля
2022 год

Новости кино >>
30 апреля 2022

Режиссер Хидэаки Анно, создатель «Евангелиона» и со-основатель студии Gainax, весной получит Медаль Почета с фиолетовой лентой за вклад в достижения искусства. «Рейтинг короля» удостоился мартовской награды японских критиков Galaxy Awards (это позволит сериалу претендовать на звание аниме года). «Магическая битва 0» заняла 15 место среди самых кассовых лент японского проката, заработав уже 13,5 миллиардов йен (примерно $105,3 миллиона). До российского проката грозит добраться «Ину-о» Масааки Юасы (прокат ожидается с 1 сентября). В Великобритании на октябрь запланирована премьера спектакля по «Моему соседу Тоторо» (афиша в конце дайджеста).

Кот лежит, дом плывет: главные новости аниме за неделю

Аниме-индустрия трудится, не покладая рук, принося множество больших и малых новостей: о чем-то мы пишем подробно, о чем-то информации — одно название. Каждую неделю мы собираем самые интересные трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации.

Читать Обзор аниме «Красавица и дракон»

На мероприятии, приуроченном к 30-летию франшизы «Сейлор Мун», анонсировали новый фильм. Точнее — дилогию: «Красавица-воин Сейлор Мун: Космос» покроет последние выпуски оригинальной манги Наоко Такэути. Премьеру в японских кинотеатрах студия Toei Animation обещает летом 2023 года, а в этом — с 1 июля по 30 декабря открыть музей «Сейлор Мун» на базе арт-галереи в Роппонги, Токио.



Режиссером выступит Томоя Такахаси, работавший над «Убить или быть убитым» и анимационной версией «Железного человека» (2010), а за сценарий будет отвечать Кадзуюки Фудэясу (дилогия «Красавица-воин Сейлор Мун: Вечность» и шесть сезонов «Невероятных приключений ДжоДжо»).

Читать О феномене «Сейлор Мун» и дилогии «Вечность»

Официальный сайт аниме «Песнь ночных сов» рассказал, что вампиршу Кикэ Сэри озвучит Томацу Харука. В честь этого показали небольшой роли о героине.



Кикэ не ладит с Надзуну Нанакусу — вампиршей, которая знакомится ночью со страдающим от бессонницы 14-летним Ко Ямори, но пытается общаться с юнцом. «Песнь ночных сов» — новое аниме студии LIDEN FILMSТокийские мстители»), подробнее о нем мы рассказывали с первым трейлером.

Читать Обзор сериала «Токийские мстители»

Следующим проектом Liden Films станет экранизация манги «Легендарный герой мертв!» за авторством Subaruichi. В ней деревенский парень Тока, мечтающий о тихой жизни с девушкой Юной, окажется в теле рыцаря Шиона, который защитил их деревню от демонов, а потом умер.



Одноименная манга выходила с 2014-го по 2020-й и насчитывает 20 томов. Режиссером станет Рион Кудзё («Токийские мстители», «Наруто»).

Читать Обзор второго сезона «Истребителя демонов»

The Pokémon Company International объявила, что трехсерийное онлайн-аниме по игре Pokémon Legends: Arceus будет называться «Покемон: Снег Хисуана» и выйдет на канале компании 18 мая.

Кот лежит, дом плывет: главные новости аниме за неделю

Главного героя зовут Алек, и он кроткий молодой врач, направляющийся в регион Хисуи. Его отец — просто столяр, который когда-то переехал в эти места и боится покемонов после загадочного происшествия. Режиссер — Кэн ЯмамотоСвязь принцесс: Повторное погружение»), а за сценарий Таку КисимотоКорзинка фруктов», «Волейбол!!» и грядущий «Синяя тюрьма: Блю Лок»).

Кот лежит, дом плывет: главные новости аниме за неделю

Впрочем, главная причина интересоваться этим проектом — студия Wit, которая в июне отметит десятилетие. За это время дочерняя компания Production I.G успела навести шороху тремя сезонами «Атаки титанов», «Рейтингом короля», «Великим притворщиком» и другими популярными шоу. Прямо сейчас формируется армия поклонников «Семьи шпиона», над которым студия трудилась вместе с CloverworksЭта фарфоровая кукла влюбилась», «Хоримия»), выходит серал «Онипан!», а на Netflix состоялась премьера их полнометражный «Пузыря», придуманного Тэцуро Араки («Атака титанов» и «Тетрадь смерти»).

В честь юбилея планируется провести мерпориятие Wit Studio 10th Aim Higher — с 27 мая по 20 июня.

Читать Слушать подкаст о «Рейтинге короля»

Студия Colorido, также отмечающая десятилетие (и контракт с Netflix на три фильма), поделилась еще одним трейлером «Плавучего дома». Это история о группе подростков, которые оказались в здании, магическим образом дрейвущем посреди океана. Ожидается, что фильм выйдет в прокат, а потом появится на стриминг-гиганте.



Мы писали о «Плавучем доме» в прошлом дайджесте, но теперь известно, что режиссером полного метра будет Хироясу ИсидаТайная жизнь пингвинов»). Он же написал сценарий вместе с Минака Сакамото и Хаяси МориКосмический денди», «Клетки за работой! Темная сторона»).

Читать «Яркость: Душа самурая» — еще одно аниме Netflix

«Мобильный воин Гандам: Остров Кукуруз Доана» продолжает интриговать будущих зрителей, которые смогут увидеть фильм в японском прокате уже 3 июня. В минутном трейлере подробнее описывается жителей и быт острова.



Фильм сфокусируется на истории, которую по касательной затронули в 15-м эпизоде оригинального «Гандама» (1979). На так называемом Острове Невозврата вместе с группой сирот живет дезертир из земной колонии Зион.

Читать Больше гигантских роботов в тексте о «Евангелионе»

Студия CLAPКиноманка Помпо») поделилась трейлером фильма «Тоннель в лето, выход прощаний». Существует слух о тоннеле Урасима, что он исполняет заветное желание того, кто пройдет его до конца. Правда, взамен придется отдать несколько лет жизни. Старшеклассник Каору Тоно решает проверить городскую легенду, надеясь, что на другой стороне он встретит покойную сестру Карен, погибшую пять лет назад. За юношей увязывается новенькая одноклассница Ханоки Анзу, которая обещает ему помочь.



История о волшебном тоннеле основана на ранобэ Мокунэ Хати, вышедшей три года назад. Режиссером и сценаристом стал Томохиса ТагутиАкудама драйв»). Премьера запланирована на 9 сентября.

Читать Коротко о «Киноманке Помпо»

Студия project no. 9 показала еще одно видео из грядущего сериала «Дочь моей мачехи — моя бывшая девушка». В ней можно услышать песню группы DIALOGUE+, которая будет звучать в опенинге. Премьеру обещают в августе.

Кот лежит, дом плывет: главные новости аниме за неделю

Сериал основан на ранобэ Кёсукэ Камисиро и Рэя Кусакабы. Адаптацией занимались режиссер Синсукэ ЯнагиНовый завет Владыки тьмы, моей сестры») и сценаристка-певица Хитоми МиэноМемуары Ванитаса», «Побрился. Привел домой старшеклассницу»).

Читать «Слова пузырятся подобно газировке» — трогательная история любви

Последний анонс — для уставших душ: по манге «Вечера с кошкой» уже летом выйдет аниме-повседневность от студии PuYUKAI. Режиссер и сценарист — Минору АсинаКвартет Исэкай»).

Кот лежит, дом плывет: главные новости аниме за неделю

Манга Kyuru Z рассказывает о невероятных повадках и приключениях любимой кошки вечно уставшего Фууты. Первоначально художник просто выкладывал «Вечера с кошкой» в твиттер, а потом подключилось издательство Kadokawa.

Читать Самые интригующие аниме весеннего сезона

А теперь обещанный бонус, даже — два по цене одного. Не только афиша «Моего соседа Тоторо», но и скетч автора «Атаки титанов» Хадзимэ Исаямы, которому тоже приглянулась «Семья шпиона».

Кот лежит, дом плывет: главные новости аниме за неделю
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фотографии >>
Кот лежит, дом плывет: главные новости аниме за неделю фотографии
Кот лежит, дом плывет: главные новости аниме за неделю фотографии
Кот лежит, дом плывет: главные новости аниме за неделю фотографии
Кот лежит, дом плывет: главные новости аниме за неделю фотографии
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Деконструкция «Железный крест»

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