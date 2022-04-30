Кот лежит, дом плывет: главные новости аниме за неделю

Обзор аниме «Красавица и дракон»

Читать Обзор аниме «Красавица и дракон»

О феномене «Сейлор Мун» и дилогии «Вечность»

Читать О феномене «Сейлор Мун» и дилогии «Вечность»

Слушать подкаст о «Рейтинге короля»

Читать Слушать подкаст о «Рейтинге короля»

«Яркость: Душа самурая» — еще одно аниме Netflix

Читать «Яркость: Душа самурая» — еще одно аниме Netflix