Большое дело: «Атака титанов» завершится все-таки в 2023 году (тизер)

Трансляция 87 эпизода «Атаки титанов
» на японском канале NHK-General завершилась анонсом третьей и заключительной части четвертого сезона, а значит, и всей саги. Выйдет она в 2023-м — уже наверняка поставив точку в истории Эрена Йегера и компании. На английский название перевели как «Атака титанов: Финал. Часть 3». На языке оригинала предпочитают слово «Заключение». Пока есть только тизер и постер. И наш подробный отчет
о каждом (почти) эпизоде.
Одноименная манга Хадзимэ Исаямы
начала выходить 9 сентября 2009 года и завершилась год назад — 9 апреля 2021-го. Экранизация от студии Wit
стартовала в 2013-м — и, видимо, завершится в районе десятилетия аниме. Впрочем, принимать поздравления (и проклятия) готовится уже студия MAPPA, которая ответственна только за финальный сезон.
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«Атака титанов»: от начала и (почти) до конца
О том, что в 12 серий оставшиеся сюжетные построения Исаямы не поместятся, читатели манги начали говорить еще до выхода второй части «Финала». Мнения разнились только в том, захотят ли историю закончить в телевизионном формате, или MAPPA
соблазнится выпустить фильм, чтобы повторить — или даже превзойти — успех «Магической битвы 0
». Сейчас полнометражный приквел к этому аниме-хиту
занимает девятое место среди самых кассовых аниме-фильмов в истории. При том что показы за пределами Японии начались не так давно (в США «Магическая битва» поначалу уступала только «Бэтмену
»).
Что касается «Атаки титанов», то история, как водится, оборвалась на самом интересном месте (дальше спойлер). Миру грозит превращение в пыль под ступнями исполинских титанов, а бывшие соратники Эрена Йегера торопятся его остановить. Перспективы смутные, но не будем забегать вперед.
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