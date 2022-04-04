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Большое дело: «Атака титанов» завершится все-таки в 2023 году (тизер)

4 апреля
2022 год

Новости кино >>
4 апреля 2022
Трансляция 87 эпизода «Атаки титанов» на японском канале NHK-General завершилась анонсом третьей и заключительной части четвертого сезона, а значит, и всей саги. Выйдет она в 2023-м — уже наверняка поставив точку в истории Эрена Йегера и компании. На английский название перевели как «Атака титанов: Финал. Часть 3». На языке оригинала предпочитают слово «Заключение». Пока есть только тизер и постер. И наш подробный отчет о каждом (почти) эпизоде.



Одноименная манга Хадзимэ Исаямы начала выходить 9 сентября 2009 года и завершилась год назад — 9 апреля 2021-го. Экранизация от студии Wit стартовала в 2013-м — и, видимо, завершится в районе десятилетия аниме. Впрочем, принимать поздравления (и проклятия) готовится уже студия MAPPA, которая ответственна только за финальный сезон.

Смотреть онлайн «Атака титанов»: от начала и (почти) до конца

О том, что в 12 серий оставшиеся сюжетные построения Исаямы не поместятся, читатели манги начали говорить еще до выхода второй части «Финала». Мнения разнились только в том, захотят ли историю закончить в телевизионном формате, или MAPPA соблазнится выпустить фильм, чтобы повторить — или даже превзойти — успех «Магической битвы 0». Сейчас полнометражный приквел к этому аниме-хиту занимает девятое место среди самых кассовых аниме-фильмов в истории. При том что показы за пределами Японии начались не так давно (в США «Магическая битва» поначалу уступала только «Бэтмену»).

Большое дело: «Атака титанов» завершится все-таки в 2023 году (тизер)

Что касается «Атаки титанов», то история, как водится, оборвалась на самом интересном месте (дальше спойлер). Миру грозит превращение в пыль под ступнями исполинских титанов, а бывшие соратники Эрена Йегера торопятся его остановить. Перспективы смутные, но не будем забегать вперед.

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Прочитать подробнее о франшизе вы можете в нашем гиде, где все спойлеры спрятаны под кат (их могут почитать те, кто уже в курсе сюжетных перипетий).
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Большое дело: «Атака титанов» завершится все-таки в 2023 году (тизер) фотографии
Большое дело: «Атака титанов» завершится все-таки в 2023 году (тизер) фотографии
Большое дело: «Атака титанов» завершится все-таки в 2023 году (тизер) фотографии
Большое дело: «Атака титанов» завершится все-таки в 2023 году (тизер) фотографии
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