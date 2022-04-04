Со дня рождения Андрея Тарковского исполняется 90 лет

анонс

Да, будет «Финал. Часть 3» (или «Заключение»)

Большое дело: «Атака титанов» завершится все-таки в 2023 году (тизер)

Коллеги по «Криминальному чтиву» исполнят главные роли в триллере «Комната убийств»

За режиссуру и сценарий отвечает Роберт Родригес, поставивший оригинальные фильмы

3 апреля

Итан Коэн снимет первый сольный фильм

Он написал сценарий в соавторстве со своей женой Тришей Кук