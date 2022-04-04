Комедийный сериал «Нереалити» с Ольгой Дибцевой стартует 19 апреля

Премьера комедийного сериала «Нереалити» с Ольгой Дибцевой состоится 19 апреля на видеосервисах KION и PREMIER. После онлайн-релиза проект выйдет на телеканале ТВ-3, сообщает пресс-служба KION.
фото: Пресс-служба KION
Главная героиня Рита — звезда популярного реалити-шоу. Спустя 10 лет жизни на ТВ она решает вернуться в провинцию. Правда, делает это не по своей воле — из проекта ее выгнали, а за возвращение вымогали большие деньги. Чтобы вернуть всё на свои места, девушка приезжает в город Костров, где она родилась и выросла. Рита пытается найти деньги, но никто ей не рад — ни семья, ни соседи. Дочь героини Галя, типичный подросток со школьными проблемами, не признает в ней настоящую маму. Бывший муж, работающий в полиции, не желает разговаривать с Ритой, а отец даже не пускает в родной дом. Экс-телезвезда продолжает вести себя, как раньше, не осознавая разницу между настоящей жизнью и рамками шоу. Но довольно скоро ее положение начнет меняться.
«Мы начинали снимать этот сериал как комедию о беспринципной барышне из провинции, которая 10 лет «искала любовь» в известном реалити-шоу, а затем вынуждена «ненадолго» вернуться в свой родной город Костров. Здесь она «звезда из телевизора», которую ненавидят и которой восхищаются. Но никто не ждет ее возвращения, кроме дочери, оставленной 10 лет назад. Неожиданно для нас в легкой комедии появился социальный подтекст. С одной стороны, это рассказ о взрослении уже довольно взрослого человека. Когда он, наконец, соображает, что же для него в жизни главное. А с другой стороны, это история о социальной зависти. О том, как «простые и хорошие люди» не прощают чужого успеха. Мне очень симпатична главная героиня. Она, как сорняк, прорастает сквозь асфальт. Цель видит, к цели идёт. Но это всё приобретено за время борьбы. А сердце нежное и больше всего желающее любви, которую она и увидит в глазах дочери», — рассказала Пармас.
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