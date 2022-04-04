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Аглая Тарасова и Дарья Савельева сыграли сестер в драме «Привет, мама»

4 апреля
2022 год

Новости кино >>
4 апреля 2022
В Петербурге завершились съемки режиссерского дебюта Или Малаховой «Привет, мама». Главные роли в проекте исполнили Аглая Тарасова и Дарья Савельева, сообщает пресс-служба видеосервиса START, выступившего сопродюсером картины совестно с компанией Форест-Фильм.

Аглая Тарасова и Дарья Савельева сыграли сестер в драме «Привет, мама»
фото: Пресс-служба видеосервиса START

Главной героине Кире (Савельева) 38 лет, она работает в колл-центре аэропорта Пулково и живет со своей младшей сестрой Верой (Тарасова) и ее дочерьми. Несколько лет назад их мама, выгнавшая когда-то сестер из дома, пропала без вести. Кире пора признать смерть матери и двигаться дальше: получить свидетельство о смерти, вступить в наследство, разъехаться с сестрой и племянницами. Начать жить наконец-то своей жизнью. Но Кира не хочет ничего менять и мечтает лишь о том, что исчезнувшая мать чудом вернется.

Иля Малахова работала как сценарист над картинами Бакура Бакурадзе «Шультес», «Охотник» и «Брат Дэян». Для своего режиссерского дебюта «Привет, мама» она также написала сценарий. Художественным руководителем проекта выступила Наталия Мещанинова («Пингвины моей мамы»), а продюсером — Наталья ДроздКупе номер шесть»).

Аглая Тарасова и Дарья Савельева сыграли сестер в драме «Привет, мама»
фото: Пресс-служба видеосервиса START

«Иля очень интересна как автор, она по-настоящему глубокий и тонкий человек с уникальным видением. Ее полусерьезное, полуироничное исследование женского мира показалось очень любопытным. Тема “позднего” взросления, взросления ближе к сорока, действительно актуальна. Сейчас по стандартам ВОЗ официальная молодость длится до 45 лет, и наше поколение, наверное, первое “имеет право” на такую длинную молодость. Но за ней следует зрелость, и вопрос в том, как современные люди переходят в нее и начинают осознавать себя по-настоящему взрослыми?» — рассказывает Наталья Дрозд.

Съемки «Привет, мама» проходили в Петербурге с середины февраля, работу над фильмом планируют завершить к концу 2022 года. Фильм производится при поддержке Министерства культуры РФ.
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обсуждение >>
№ 1
what_a_world   4.04.2022 - 17:05
Проект вышлядел многообещающе, посмотрим, что будет на выходе. Но вообще поддерживаю молодые таланты! читать далее>>
Всего сообщений: 1
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персоны
Бакур БакурадзеНаталья ДроздИля МалаховаНаталия МещаниноваДарья СавельеваАглая Тарасова
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Брат ДэянКупе номер шестьОхотникПингвины моей мамыПривет, мамаШультес

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