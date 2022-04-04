Аглая Тарасова и Дарья Савельева сыграли сестер в драме «Привет, мама»

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Главная героиня — телезвезда, вынужденная вернуться в провинцию

Комедийный сериал «Нереалити» с Ольгой Дибцевой стартует 19 апреля

4 апреля

Со дня рождения Андрея Тарковского исполняется 90 лет

Его фильмы «Иваново детство», «Солярис», «Зеркало» известны во всем мире