Аглая Тарасова и Дарья Савельева сыграли сестер в драме «Привет, мама»

Главной героине Кире (Савельева) 38 лет, она работает в колл-центре аэропорта Пулково и живет со своей младшей сестрой Верой (Тарасова) и ее дочерьми. Несколько лет назад их мама, выгнавшая когда-то сестер из дома, пропала без вести. Кире пора признать смерть матери и двигаться дальше: получить свидетельство о смерти, вступить в наследство, разъехаться с сестрой и племянницами. Начать жить наконец-то своей жизнью. Но Кира не хочет ничего менять и мечтает лишь о том, что исчезнувшая мать чудом вернется.
«Иля очень интересна как автор, она по-настоящему глубокий и тонкий человек с уникальным видением. Ее полусерьезное, полуироничное исследование женского мира показалось очень любопытным. Тема “позднего” взросления, взросления ближе к сорока, действительно актуальна. Сейчас по стандартам ВОЗ официальная молодость длится до 45 лет, и наше поколение, наверное, первое “имеет право” на такую длинную молодость. Но за ней следует зрелость, и вопрос в том, как современные люди переходят в нее и начинают осознавать себя по-настоящему взрослыми?» — рассказывает Наталья Дрозд.
Съемки «Привет, мама» проходили в Петербурге с середины февраля, работу над фильмом планируют завершить к концу 2022 года. Фильм производится при поддержке Министерства культуры РФ.
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