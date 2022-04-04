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Премьерный показ нового фильма Кирилла Соколова «Оторви и выбрось» состоится 13 апреля в киноцентре «Октябрь»

4 апреля
2022 год

Новости кино >>
4 апреля 2022
13 апреля в московском киноцентре «Октябрь» состоится премьерный показ комедийного боевика Кирилла Соколова «Оторви и выбрось», который выйдет российский прокат 21 апреля, сообщает пресс-служба кинопрокатной компании «Про:взгляд».

Премьерный показ нового фильма Кирилла Соколова «Оторви и выбрось» состоится 13 апреля в киноцентре «Октябрь»
фото: Пресс-служба компании «Про:взгляд»

По сюжету после четырех лет тюрьмы Оля (Виктория Короткова) решает начать жизнь заново. Но для этого ей нужно забрать свою десятилетнюю дочь (Софья Кругова) у бабушки — деспотичной Веры Павловны (Анна Михалкова). Отдавать внучку та не собирается, в итоге конфликт перерастает в грандиозную — и местами кровавую — погоню.

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После показа состоится обсуждение с участием режиссера и исполнительниц главных ролей, во время которого зрители смогут задать создателям картины свои вопросы. Модератором встречи выступит кинокритик и видеоэссеист Владимир Лященко.

За свою дебютную роль в полном метре Софья Кругова получила премию как лучшая актриса на Таллинском кинофестивале Black Nights. «Оторви и выбрось» — вторая работа Кирилла Соколова. Его первый фильм «Папа, сдохни» получила высокие оценки зарубежной публики.
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