Финал сериала «Обоюдное согласие» Валерии Гай Германики покажут в кинотеатре

анонс

В широком прокате кровавая экшн-комедия стартует 21 апреля

Премьерный показ нового фильма Кирилла Соколова «Оторви и выбрось» состоится 13 апреля в киноцентре «Октябрь»

В Петербурге завершились съемки режиссерского дебюта Или Малаховой

Аглая Тарасова и Дарья Савельева сыграли сестер в драме «Привет, мама»

Главная героиня — телезвезда, вынужденная вернуться в провинцию

Комедийный сериал «Нереалити» с Ольгой Дибцевой стартует 19 апреля

4 апреля

Со дня рождения Андрея Тарковского исполняется 90 лет

Его фильмы «Иваново детство», «Солярис», «Зеркало» известны во всем мире