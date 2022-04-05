Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Публикация «Я в моменте»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Финал сериала «Обоюдное согласие» Валерии Гай Германики покажут в кинотеатре

5 апреля
2022 год

Новости кино >>
5 апреля 2022

Премьера финальных серий детективной драмы Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие» состоится 14 апреля в московском киноцентре «КАРО 11 Октябрь», сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра KION, выпускающего сериал.

Финал сериала «Обоюдное согласие» Валерии Гай Германики покажут в кинотеатре
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

Показ состоится в 20.00 в рамках проекта КАРО.Арт, после этого пройдет обсуждение сериала. В нем примут участие продюсеры проекта Данила Шарапов и Игорь Мишин, актрисы Алла Михеева и Анна Снаткина, а также сотрудницы центра «Сестры», помогающего людям, пережившим сексуальное насилие, Катерина Бахренькова и Анна Богомолова.

«Обоюдное согласие» – сериал, исследующий проблемы женской борьбы за справедливость. Главная героиня – учительница русского языка и литературы Анна Федорова (Светлана Иванова). Она приезжает на вечеринку к старым друзьям, вместе они проводят ночь на яхте. Под утро Анна спрыгивает с корабля, пока остальные участники вечеринки спят. В мокром платье с синяками и ссадинами на теле девушка добирается до отделения полиции и пишет заявление об изнасиловании. Среди подозреваемых – ее друзья, с которыми она провела ночь: Максим Чаботаев (Глеб Бочков), Виктор Доринов (Шамиль Хаматов) и Антон Белов (Тарас Кузьмин). Подозрения в содеянном появляются сразу же, ведь показания Анны расплывчатые, а предполагаемые насильники – важные в городе люди. За дело берется опытный следователь Нестеренко (Андрей Козлов): терять ему нечего, скоро он итак выйдет на пенсию.

Сериал эксклюзивно вышел в онлайн-кинотеатре KION 18 марта в линейке оригинального контента KION Original.

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Я в моменте: Что ждет стриминг-сервисы в будущем и причем здесь короткий контент
Анна Снаткина: «Чем больше наш жизненный опыт, тем богаче мы как актеры»
Светлана Иванова добивается справедливости в трейлере сериала «Обоюдное согласие»
Смотреть онлайн: продолжение «Бриджертонов», «Лунный рыцарь» и «Наш флаг означает смерть»
«Обоюдное согласие» со Светланой Ивановой стартует в онлайн-кинотеатре KION 6 марта
Валерия Гай Германика приступила к съемкам сериала «Обоюдное согласие»
Поиск по меткам
KIONРоссийские сериалы
персоны
Глеб БочковВалерия Гай ГерманикаСветлана ИвановаАндрей Козлов (V)Тарас КузьминАлла МихееваИгорь МишинАнна СнаткинаШамиль ХаматовДанила Шарапов
фильмы
Обоюдное согласие

фотографии >>
Финал сериала «Обоюдное согласие» Валерии Гай Германики покажут в кинотеатре фотографии
Финал сериала «Обоюдное согласие» Валерии Гай Германики покажут в кинотеатре фотографии
Финал сериала «Обоюдное согласие» Валерии Гай Германики покажут в кинотеатре фотографии
Финал сериала «Обоюдное согласие» Валерии Гай Германики покажут в кинотеатре фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Близнецы»

Скорбим

Александра Яковлева
1 апреля ушла из жизни актриса Александра Яковлева.
Полина Шкуратова
1 апреля ушла из жизни актриса Полина Шкуратова.
Любовь Денисова
1 апреля ушла из жизни актриса Любовь Денисова.

День рождения >>

Валерия Арланова
Наталья Бардо
Эвелина Блёданс
Олег Бойко
Владимир Данай
Наталья Кустинская
Никита Морозов
Дмитрий Титов
Алдабек Шалбаев
Лили Джеймс
Бетт Дэвис
Эльжбета Кемпиньская
Предраг 'Мики' Манойлович
Грегори Пек
Спенсер Трейси
Хейли Этвелл
все родившиеся 5 апреля >>

Афиша кино >>

Тарас Бульба
драма, исторический фильм, экранизация
Россия, Украина, 2009
Салют-7
драма, фильм-катастрофа
Россия, 2017
Балканский рубеж
военный фильм, драма
Россия, Сербия, 2019
Бабушка
мистика, фильм ужасов
Испания, Франция, 2021
Гарри Хафт: Последний бой
биография, драма, спортивный фильм, триллер
Канада, Венгрия, США, 2021
Скрежет
фильм ужасов
Финляндия, Швеция, 2022
Всё, везде и сразу
фантастическая экшн-комедия
США, 2022
Мальчик-дельфин
комедия, приключения, фэнтези
Германия, Россия, Турция, 2022
Призрак монахини из Борли
драма, мистика, фильм ужасов
Великобритания, 2021
Прятки
триллер, фильм ужасов
США, 2021
Бабки
комедия
Россия, 2021
Чупакабра
драма, социальная драма
Россия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram