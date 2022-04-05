Финал сериала «Обоюдное согласие» Валерии Гай Германики покажут в кинотеатре

Премьера финальных серий детективной драмы Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие» состоится 14 апреля в московском киноцентре «КАРО 11 Октябрь», сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра KION, выпускающего сериал.
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION
Показ состоится в 20.00 в рамках проекта КАРО.Арт, после этого пройдет обсуждение сериала. В нем примут участие продюсеры проекта Данила Шарапов и Игорь Мишин, актрисы Алла Михеева и Анна Снаткина, а также сотрудницы центра «Сестры», помогающего людям, пережившим сексуальное насилие, Катерина Бахренькова и Анна Богомолова.
«Обоюдное согласие» – сериал, исследующий проблемы женской борьбы за справедливость. Главная героиня – учительница русского языка и литературы Анна Федорова (Светлана Иванова). Она приезжает на вечеринку к старым друзьям, вместе они проводят ночь на яхте. Под утро Анна спрыгивает с корабля, пока остальные участники вечеринки спят. В мокром платье с синяками и ссадинами на теле девушка добирается до отделения полиции и пишет заявление об изнасиловании. Среди подозреваемых – ее друзья, с которыми она провела ночь: Максим Чаботаев (Глеб Бочков), Виктор Доринов (Шамиль Хаматов) и Антон Белов (Тарас Кузьмин). Подозрения в содеянном появляются сразу же, ведь показания Анны расплывчатые, а предполагаемые насильники – важные в городе люди. За дело берется опытный следователь Нестеренко (Андрей Козлов): терять ему нечего, скоро он итак выйдет на пенсию.
Сериал эксклюзивно вышел в онлайн-кинотеатре KION 18 марта в линейке оригинального контента KION Original.
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