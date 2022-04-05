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Крэйг Гиллеспи расскажет историю финансового переворота пользователей Reddit на Уолл-стрит

5 апреля
2022 год

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5 апреля 2022

Режиссер «Круэллы» и «Тони против всех» Крэйг Гиллеспи займется экранизацией романа Бена Мезрича «Антисоциальная сеть» (The Antisocial Network) о борьбе пользователей форума Reddit с финансистами Уолл-стрит, сообщает Deadline.

Крэйг Гиллеспи расскажет историю финансового переворота пользователей Reddit на Уолл-стрит
фото: deadline.com

Финансовый переворот был связан с американской розничной сетью GameStop, специализирующейся на продаже игровых приставок, компьютерных игр и игровых аксессуаров. Поводом для ажиотажа послужила ситуация, сложившаяся на Уолл-стрит в январе 2021 года. Несколько обеспокоенных граждан из объединения WallStreetBets решили спасти GameStop, выступив против хедж-фондов, наживавшихся на понижении цен на акции розничной сети. Фирмы стали продавать их, а инвесторы из GameStop заинтересовались покупкой акций и опционов. Это привело к тому, что рыночная стоимость GameStop выросла на 1700% с декабря 2020-го, увеличившись за одну ночь на 10 млрд долларов, а хедж-фонды понесли огромные потери.

Студия MGM приобрела права на книгу Бена Мезрича еще до ее выхода. Предыдущий роман писателя «Миллиардеры поневоле» лег в основу фильма Дэвида Финчера «Социальная сеть», где образы Марка Цукерберга и Эдуардо Саверина воплотили Джесси Айзенберг и Эндрю Гарфилд.

Съемки «Антисоциальной сети» начнутся в период с конца лета по начало осени.
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