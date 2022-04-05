Крэйг Гиллеспи расскажет историю финансового переворота пользователей Reddit на Уолл-стрит

Режиссер «Круэллы» и «Тони против всех» Крэйг Гиллеспи займется экранизацией романа Бена Мезрича «Антисоциальная сеть» (The Antisocial Network) о борьбе пользователей форума Reddit с финансистами Уолл-стрит, сообщает Deadline.
фото: deadline.com
Финансовый переворот был связан с американской розничной сетью GameStop, специализирующейся на продаже игровых приставок, компьютерных игр и игровых аксессуаров. Поводом для ажиотажа послужила ситуация, сложившаяся на Уолл-стрит в январе 2021 года. Несколько обеспокоенных граждан из объединения WallStreetBets решили спасти GameStop, выступив против хедж-фондов, наживавшихся на понижении цен на акции розничной сети. Фирмы стали продавать их, а инвесторы из GameStop заинтересовались покупкой акций и опционов. Это привело к тому, что рыночная стоимость GameStop выросла на 1700% с декабря 2020-го, увеличившись за одну ночь на 10 млрд долларов, а хедж-фонды понесли огромные потери.
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