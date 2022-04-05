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Свердловская киностудия проведет фестиваль для дебютантов из Евразии

5 апреля
2022 год

Новости кино >>
5 апреля 2022
Свердловская киностудия сообщила о проведении первого Международного фестиваля дебютов евразийского континента «Одна шестая». Смотр состоится в Екатеринбурге с 1 по 7 августа.

Свердловская киностудия проведет фестиваль для дебютантов из Евразии
фото: Группа "Свердловской киностудии" ВКонтакте

Во время фестиваля пройдет два конкурса дебютных фильмов — международный и российский. Также Свердловская киностудия собирает деловую программу и планирует провести лабораторию для молодых актеров. Организаторы намерены создать не просто киносмотр, а площадку, где начинающие таланты смогут найти партнеров и продюсеров, получить импульс к развитию.

«У нашего фестиваля очень хорошие предпосылки к тому, чтобы он стал по-настоящему значимым мероприятием, потому что таких масштабных фестивалей для дебютантов нет не только в РФ, но и во всей Евразии. Концепция «Одной шестой» предопределена самой географией: Урал – это граница между Европой и Азией, соответственно и фокус наш будет на дебютантах евразийского континента», — рассказала директор фестиваля Анастасия Безрук.

Над «Одной шестой» работает команда киностудии, уральские кинематографисты, опытные организаторы и продюсеры таких кинофестивалей, как ММКФ, «Предчувствие» и «Кинопроба».
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