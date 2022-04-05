Свердловская киностудия проведет фестиваль для дебютантов из Евразии

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Свердловская киностудия сообщила о проведении первого Международного фестиваля дебютов евразийского континента «Одна шестая». Смотр состоится в Екатеринбурге с 1 по 7 августа.Во время фестиваля пройдет два конкурса дебютных фильмов — международный и российский. Также Свердловская киностудия собирает деловую программу и планирует провести лабораторию для молодых актеров. Организаторы намерены создать не просто киносмотр, а площадку, где начинающие таланты смогут найти партнеров и продюсеров, получить импульс к развитию.», — рассказала директор фестиваля Анастасия Безрук.Над «Одной шестой» работает команда киностудии, уральские кинематографисты, опытные организаторы и продюсеры таких кинофестивалей, как ММКФ, «Предчувствие» и «Кинопроба».