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Шорена Шония и Дмитрий Белякин притворятся супругами в мелодраме «Перевод не требуется»

6 апреля
2022 год

Новости кино >>
6 апреля 2022
В рамках линейки «Сказочные мелодрамы» на «Dомашнем» 15 апреля в 19:00 состоится премьера мини-сериала Антона Азарова «Перевод не требуется» с Шореной Шония и Дмитрием Белякиным в главных ролях, сообщает пресс-служба телеканала.

Шорена Шония и Дмитрий Белякин притворятся супругами в мелодраме «Перевод не требуется»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету четырехсерийной мелодрамы производства компании Star Media молодая мать-одиночка и талантливый переводчик Катя работает в крупной фирме. Разрываясь между домашними делами, воспитанием маленькой дочки и выполнением просьб от начальника Андрея, она постоянно попадает в неприятности. Из-за большой загруженности у Кати и Андрея возникает конфликт. Он ее увольняет, но просит «в последний раз» поехать с ним в командировку – провести выходные в загородном домике, где должны состояться важные переговоры. Бизнес-партнеры ошибочно принимают героиню за жену Андрея, а в доме не хватает свободных комнат. Ненавидящие друг друга коллеги вынуждены делить одну спальню и притворяться супружеской парой.

Компанию исполнителям главных ролей составили Полина Громова, Валентин Томусяк, Евгения Мякенькая, Пётр Нинёвский и Роман Ясиновский. Продюсером сериала выступила Александра Касперская, сценарий написала Ольга Островская, а за визуальную составляющую отвечают оператор Алексей Калин и художник-постановщик Валентина Ямщикова.
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Шорена Шония и Дмитрий Белякин притворятся супругами в мелодраме «Перевод не требуется» фотографии
Шорена Шония и Дмитрий Белякин притворятся супругами в мелодраме «Перевод не требуется» фотографии
Шорена Шония и Дмитрий Белякин притворятся супругами в мелодраме «Перевод не требуется» фотографии
Шорена Шония и Дмитрий Белякин притворятся супругами в мелодраме «Перевод не требуется» фотографии
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