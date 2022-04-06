Шорена Шония и Дмитрий Белякин притворятся супругами в мелодраме «Перевод не требуется»

По сюжету четырехсерийной мелодрамы производства компании Star Media молодая мать-одиночка и талантливый переводчик Катя работает в крупной фирме. Разрываясь между домашними делами, воспитанием маленькой дочки и выполнением просьб от начальника Андрея, она постоянно попадает в неприятности. Из-за большой загруженности у Кати и Андрея возникает конфликт. Он ее увольняет, но просит «в последний раз» поехать с ним в командировку – провести выходные в загородном домике, где должны состояться важные переговоры. Бизнес-партнеры ошибочно принимают героиню за жену Андрея, а в доме не хватает свободных комнат. Ненавидящие друг друга коллеги вынуждены делить одну спальню и притворяться супружеской парой.
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