Эмилия Спивак и Татьяна Казючиц раскроют преступления на ТВЦ

Миллер предстанет в образе генерального директора крупной IT-компании Павла Молчанского, а Спивак сыграет его личную помощницу Веру. Главный герой — дерзкий и неординарный, победитель, он богат и ему во всем везет. Однако после вручения Павлу престижной премии в его жизни начинается череда странных, а порой и страшных событий, будто какой-то недоброжелатель решил лишить Павла всего, что ему дорого. И выяснить, кто же этот недоброжелатель, Вере придется самостоятельно.
По словам Эмилии Спивак, ее персонаж — «светлая преданная девушка, искренняя, скромная, сообразительная, и в хорошем смысле нелепая и наивная. Их с Павлом связывают не только деловые отношения, но и ее трепетное отношение к нему, он ей нравится. А Павел — человек успешный, состоятельный, привлекательный для женщин и пользующийся этим. У него нет недостатка внимания с женской стороны. И когда он попадает в неприятности, Вера всячески помогает ему, насколько может. Она не верит, что он может сделать что-то плохое, что может быть виновен в том, что с ним происходит. Это можно назвать безусловной любовью – когда человек настолько верит в предмет своей симпатии, что не сомневается ни на секунду, пытается помочь, сделать его жизнь лучше и краше».
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»
Актриса также считает, что Вера – одна из героинь, которую можно считать примером и равняться на нее: «В кино всегда было такое понятие как "герой" – человек, способный на какие-то неординарные поступки, решительные и в какой-то степени отчаянные. Вера – одна из них — она сильна, настойчива и обладает стопроцентной верой в людей, которых любит. Верна своим принципам, которым следует по жизни. И, мне кажется, сейчас, во время, в котором мы живем, очень важно, чтобы были подобные герои и героини, за которыми можно идти, считать их примером. В советское время их было много, и сейчас тот период, когда правильно и важно говорить о человечности и правильных принципах».
В эпицентре событий оказывается девушка Вера, обладающая добрым сердцем и ясным умом, чуткостью и огромной тяге к правде и справедливости. Героиня становится очевидицей самоубийства Романа Валевского и приходит к выводу, что его убили. Это расследование достается Лёне (Кирилл Запорожский). Так они с Верой снова пересекаются. Лёня определяет, что самоубийство – хитрая инсценировка. Разбираясь в деле, они выясняют, что у Романа была запутанная личная жизнь и есть несколько женщин, желавших ему зла.
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