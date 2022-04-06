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«Сестёр» продлили на второй сезон

6 апреля
2022 год

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6 апреля 2022

«Сёстры» продлены на второй сезон. Съемки продолжения сериала стартуют ближайшей осенью, уточняет пресс-служба видеосервиса Start.

«Сестёр» продлили на второй сезон
фото: пресс-служба видеосервиса Start

Это история трех женщин, которые вместе вынуждены управлять автосервисом, доставшимся им в наследство после смерти отца. Когда-то он своим поведением разделил дочерей и сделал их чужими людьми. На протяжении первого сезона учительница из Ртищево Ольга (Лина Миримская), парикмахер из Саратова Маша (Анна Котова-Дерябина) и карьеристка из Москвы Ирина (Ангелина Стречина) разрешают накопившиеся за годы противоречия, попутно управляя коллективом автосервиса из сорока консервативных мужчин.

Компанию вышеназванным актрисам составили Антон Филипенко, Николай Шрайбер, Янина Студилина, Александр Обласов, Артём Ткаченко, Маша Лобанова, Георгий Дронов и Анна Шепелева.

Читать рецензию «Сестры»: Берегись автомобиля

«Второй сезон сериала "Сёстры" продолжит рассказ о том, как совершенно разные люди, объединенные одной фамилией и целью, могут не просто сосуществовать, а помогать другу другу и делать мир вокруг себя лучше. Маша, Оля и Ира продолжат попадать в дурацкие ситуации, их ждет большая порция новых приключений, из которых они будут выбираться с присущим юмором. В новом сезоне зрители познакомятся с новыми героями, увидят большую свадьбу, самый комичный поход на кладбище, а еще нелепую аварию на "Тесле" и множество других приключений, которые переживать вместе если не легче, то по крайней мере веселей», — рассказал шоураннер сериала Станислав Гунько.
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