«Сестёр» продлили на второй сезон

«Сёстры» продлены на второй сезон. Съемки продолжения сериала стартуют ближайшей осенью, уточняет пресс-служба видеосервиса Start.
фото: пресс-служба видеосервиса Start
Это история трех женщин, которые вместе вынуждены управлять автосервисом, доставшимся им в наследство после смерти отца. Когда-то он своим поведением разделил дочерей и сделал их чужими людьми. На протяжении первого сезона учительница из Ртищево Ольга (Лина Миримская), парикмахер из Саратова Маша (Анна Котова-Дерябина) и карьеристка из Москвы Ирина (Ангелина Стречина) разрешают накопившиеся за годы противоречия, попутно управляя коллективом автосервиса из сорока консервативных мужчин.
«Второй сезон сериала "Сёстры" продолжит рассказ о том, как совершенно разные люди, объединенные одной фамилией и целью, могут не просто сосуществовать, а помогать другу другу и делать мир вокруг себя лучше. Маша, Оля и Ира продолжат попадать в дурацкие ситуации, их ждет большая порция новых приключений, из которых они будут выбираться с присущим юмором. В новом сезоне зрители познакомятся с новыми героями, увидят большую свадьбу, самый комичный поход на кладбище, а еще нелепую аварию на "Тесле" и множество других приключений, которые переживать вместе если не легче, то по крайней мере веселей», — рассказал шоураннер сериала Станислав Гунько.
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