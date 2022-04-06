Карен Оганесян снимает «Кошку» с Анастасией Тодореску

В Калининграде стартовали съемки нового детективного триллера «Кошка», чьим шоураннером и режиссером стал Карен Оганесян. Об этом сообщает пресс-служба видеосервиса Start.
фото: пресс-служба видеосервиса Start
Для Оганесяна восьмисерийная «Кошка» стала первым проектом, где он выступил сразу в двух ролях: и режиссера, и шоураннера. К написанию сценария он также привлек Сергея Вострикова и Павла Косова: «Идея проекта появилась пару лет назад, когда мы столкнулись со статистикой, что в год пропадают десятки тысяч детей, а система связи между родными и сотрудниками полиции недостаточно быстрая. Часто детей не находят и никто не знает, что происходит с ними — это очень странно и страшно. В "Кошке" мы говорим об этих проблемах и о важности таких волонтерских организаций как "Лиза Алерт", которые помогают пострадавшим семьям найти детей».
По сюжету в городе один за другим пропадают дети. Родители в отчаянии, полиция уверена, что те вернутся сами, волонтеров на всех не хватает. За дело берется Оксана Кошкина по прозвищу Кошка (Анастасия Тодореску), совсем недавно вернувшаяся в полицию. Похоже, пропавшие дети — часть большой схемы, в которой задействовано множество сторон. Чем глубже Оксана погружается в дело, тем больше осознает масштаб катастрофы. И тем острее ее ранят собственные воспоминания из прошлого.
фото: пресс-служба видеосервиса Start
Для Тодореску это первая главная роль в актерской карьере. «Моя героиня Оксана одержима работой, она сильная, принципиальная девушка, у нее хорошо работает интуиция, чуйка как у кошки, но в то же время она не безразлична к людям, умеет любить. Я с ней только знакомлюсь и понимаю, что впереди нас ждет непростой, но очень интересный путь. Чувствую и радость, и огромную ответственность — в свою первую главную роль я хочу вложить все, что могу! Надеюсь, наш сериал заинтересует зрителя и отзовется в их сердцах. Самое главное, чтобы люди внимательнее относились к детям. Не только к своим — ко всем», — говорит актриса.
Калининград для съемок был выбран неслучайно. История «Кошки» может быть рассказана особенно кинематографично и живописно на фоне холодного моря и старых немецких кирпичных зданий, считает Карен Оганесян: «Надеюсь, атмосфера города и его окрестностей поможет эмоционально вовлечь зрителя и понять проблемы, о которых мы рассказываем. Нам очень любопытно, какой киноязык получится у этой истории».
Съемки пройдут не только в Калининграде, но и в Калининградской области и Москве, премьера запланирована на 2022 год.
фото: пресс-служба видеосервиса Start
Павел Чинарёв исполнит роль сотрудника полиции. Актер считает актуальным исследование травматичного опыта в «Кошке». По его словам, «в обществе растет уровень самосознания. Люди начинают понимать свои проблемы, которые казались раньше незначительной частью бытовой жизни, но теперь с такой популярностью психологов и психотерапевтов, многие начинают разбираться в себе и прорабатывать травмы. Сериалы теперь тоже становятся своего рода рефлексией травматичного опыта, и "Кошка" не исключение».
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