«Лок и ключ» завершится третьим сезоном

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В Калининграде стартовали съемки нового детективного триллера

Карен Оганесян снимает «Кошку» с Анастасией Тодореску

6 апреля

Роберт Дауни-младший поработает над двумя спин-оффами «Шерлока Холмса»

Актер совместно с женой Сьюзен спродюсирует сериалы для сервиса HBO Max и студии Warner Bros.