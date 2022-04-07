Сериал «Лок и ключ
» завершится третьим сезоном, уверяет Variety
.
Экранизация одноименного комикса Джо Хилла и Габриэля Родригеса повествует о вдове и ее трех детях, переехавших из Сиэтла в фамильное имение Дом Ключей в городке Лавкрафт. Семья надеется начать жизнь заново, оставив в прошлом недавние трагические происшествия — отец семейства был жестоко убит. Но особняк скрывает в своих стенах некие ключи и чудовище, которое за ними охотится. Третий сезон должен выйти в этом году на сервисе Netflix.
«Как только мы начали работать над сериалом, мы почувствовали, что три сезона — это идеальная продолжительность, чтобы довести историю семьи Локков и их приключений в Доме ключей до удовлетворительного завершения. Как рассказчики, мы благодарны за возможность рассказать нашу версию невероятной истории Джо Хилла и Габриэля Родригеса именно так, как хотели. Однако мы храним волшебные ключи для личного пользования», —
прокомментировали шоураннеры и исполнительные продюсеры сериала Карлтон Кьюз
и Мередит Аверилл.
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, Коннор Джессап
, Эмилия Джонс
, Дарби Стэнчфилд
, Билл Хек
, Лайсла Де Оливейра
и другие актеры. За постановку нескольких эпизодов отвечает создатель «Куба
» Винченцо Натали
.
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