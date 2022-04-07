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«Лок и ключ» завершится третьим сезоном

7 апреля
2022 год

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7 апреля 2022

Сериал «Лок и ключ» завершится третьим сезоном, уверяет Variety.

«Лок и ключ» завершится третьим сезоном

Экранизация одноименного комикса Джо Хилла и Габриэля Родригеса повествует о вдове и ее трех детях, переехавших из Сиэтла в фамильное имение Дом Ключей в городке Лавкрафт. Семья надеется начать жизнь заново, оставив в прошлом недавние трагические происшествия — отец семейства был жестоко убит. Но особняк скрывает в своих стенах некие ключи и чудовище, которое за ними охотится. Третий сезон должен выйти в этом году на сервисе Netflix.

«Как только мы начали работать над сериалом, мы почувствовали, что три сезона — это идеальная продолжительность, чтобы довести историю семьи Локков и их приключений в Доме ключей до удовлетворительного завершения. Как рассказчики, мы благодарны за возможность рассказать нашу версию невероятной истории Джо Хилла и Габриэля Родригеса именно так, как хотели. Однако мы храним волшебные ключи для личного пользования», — прокомментировали шоураннеры и исполнительные продюсеры сериала Карлтон Кьюз и Мередит Аверилл.

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В адаптации, стартовавшей в феврале 2020 года, заняты Джексон Роберт Скотт, Коннор Джессап, Эмилия Джонс, Дарби Стэнчфилд, Билл Хек, Лайсла Де Оливейра и другие актеры. За постановку нескольких эпизодов отвечает создатель «Куба» Винченцо Натали.
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