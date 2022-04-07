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Дарья Фекленко завершила съемки мелодрамы «По тонкому льду»

7 апреля
2022 год

Новости кино >>
7 апреля 2022
Завершились съемки четырехсерийной мелодрамы Дарьи Фекленко «По тонкому льду» с Ириной Шеяновой, Михаилом Гудошниковым и Андреем Горбачёвым в главных ролях, сообщает пресс-служба телеканала «Dомашний».

Дарья Фекленко завершила съемки мелодрамы «По тонкому льду»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

«Мы хотели показать ту истинную любовь, которая способна на все, во имя которой можно выдержать любые лишения. Но в трудных жизненных обстоятельствах нельзя терять доброту и человечность. Для Вероники, моего персонажа, как и для меня, это — самое важное», — рассказала Ирина Шеянова.

По сюжету Вероника ведет размеренную жизнь вместе с мужем и маленьким сыном. Отношения с Кириллом складываются, мягко говоря, не очень. Она вышла за него ради сына, который считает Кирилла своим отцом. Но настоящий отец мальчика погиб несколько лет назад при странных обстоятельствах. Неожиданно в герое телерепортажа из далекого уральского села она узнает своего возлюбленного Андрея. Мужчина потерял память и совсем не помнит свою прошлую жизнь. Вероника решает в память об их былых чувствах помочь Андрею выяснить, что с ним произошло на самом деле. Шаг за шагом, восстанавливая цепочку событий, героиня понимает, что «смерть» Андрея была кем-то спланирована.

Дарья Фекленко завершила съемки мелодрамы «По тонкому льду»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По словам Михаила Гудошникова, «в жизни Андрея, моего персонажа, произойдет событие, разделившее его жизнь на "до" и "после". Мне было интересно и необычно переживать судьбу одного человека в разных образах, под разными углами. Посмотрев наш фильм, каждый зритель, я уверен, задумается над тем, как сам поступил бы в подобной ситуации. На мой взгляд, нужно всегда оставаться честным с самим собой, несмотря ни на что».

За производство сериала отвечает «Кинокомпания АРС». Продюсерская команда состоит из генеральных продюсеров Марины Хрипуновой, Ирины Босовой, продюсеров Дмитрия Астрахана, Ильи Макарова, Ирины Путятиной, Александры Виноградовой и исполнительного продюсера Евгения Альшица. За сценарий отвечает Галина Сальгарелли, за музыку — композитор Глеб Белкин, а за визуальную составляющую — оператор Виктор Гончар, художник-постановщик Сергей Агейчик, художник по костюмам Анастасия Павлишина и художник по гриму Елена Саенко.

Дарья Фекленко завершила съемки мелодрамы «По тонкому льду»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

«Наш проект о том, что сколь бы искусной и изощрённой ни была "ложь во спасение", правда все равно побеждает. Может быть не сразу, спустя какое-то время, но нет ничего ценнее ее и дороже», — говорит Андрей Горбачёв.

Компанию вышеназванным актерам составили сама режиссер, Николина Калиберда, Дмитрий Давидович, Татьяна Бовкалова и Алексей Ерошевич. Премьера мини-сериала состоится на «Dомашнем».
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Дарья Фекленко завершила съемки мелодрамы «По тонкому льду» фотографии
Дарья Фекленко завершила съемки мелодрамы «По тонкому льду» фотографии
Дарья Фекленко завершила съемки мелодрамы «По тонкому льду» фотографии
Дарья Фекленко завершила съемки мелодрамы «По тонкому льду» фотографии
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