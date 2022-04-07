Дарья Фекленко завершила съемки мелодрамы «По тонкому льду»

«Мы хотели показать ту истинную любовь, которая способна на все, во имя которой можно выдержать любые лишения. Но в трудных жизненных обстоятельствах нельзя терять доброту и человечность. Для Вероники, моего персонажа, как и для меня, это — самое важное», — рассказала Ирина Шеянова.
По сюжету Вероника ведет размеренную жизнь вместе с мужем и маленьким сыном. Отношения с Кириллом складываются, мягко говоря, не очень. Она вышла за него ради сына, который считает Кирилла своим отцом. Но настоящий отец мальчика погиб несколько лет назад при странных обстоятельствах. Неожиданно в герое телерепортажа из далекого уральского села она узнает своего возлюбленного Андрея. Мужчина потерял память и совсем не помнит свою прошлую жизнь. Вероника решает в память об их былых чувствах помочь Андрею выяснить, что с ним произошло на самом деле. Шаг за шагом, восстанавливая цепочку событий, героиня понимает, что «смерть» Андрея была кем-то спланирована.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
По словам Михаила Гудошникова, «в жизни Андрея, моего персонажа, произойдет событие, разделившее его жизнь на "до" и "после". Мне было интересно и необычно переживать судьбу одного человека в разных образах, под разными углами. Посмотрев наш фильм, каждый зритель, я уверен, задумается над тем, как сам поступил бы в подобной ситуации. На мой взгляд, нужно всегда оставаться честным с самим собой, несмотря ни на что».
«Наш проект о том, что сколь бы искусной и изощрённой ни была "ложь во спасение", правда все равно побеждает. Может быть не сразу, спустя какое-то время, но нет ничего ценнее ее и дороже», — говорит Андрей Горбачёв.
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