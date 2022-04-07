Лучшим фильмом конкурса «АртдокСеть» признана лента «Страна в изгнании»

В Москве состоялось подведение итогов онлайн-конкурса «Артдокфеста»-2022. «АртдокСеть» — второй по статусу конкурс фестиваля, в котором участвуют работы, выложенные правообладателями в открытый доступ. 21 фильм оценивало как профессиональное, так и зрительское жюри, уточняет пресс-служба смотра.
фото: пресс-служба фестиваля «Артдокфест»
Гран-при завоевала «Страна в изгнании» Дарьи Мериновой и Марии Борзуновой (признана Минюстом иноагентом — прим.ред.). Приз с формулировкой «За создание средствами документального кино емкой и честной картины актуальной истории Белоруссии и ее граждан» вручил председатель жюри Алексей Малобродский.
Награду за режиссуру получила Анна Немзер — постановщица «Кандидатки в президентки», посвященной Галине Старовойтовой. Специальный приз жюри достался «Третьей волне» Константина Селина «за лаконичность и драматизм в показе экстремальной ситуации третьей волны коронавируса через обыденное поведение врачей, пациентов и обитателей провинциального города». Специальным упоминанием жюри отметило картину Максима Пахомова «Карета подана».
фото: пресс-служба фестиваля «Артдокфест»
По результатам зрительского голосования, в котором поучаствовало 13 тысяч человек, награждены три картины, набравшие больше всего голосов. Это «Страна в изгнании», «Лига мигрантов» Алексея Смольянинова о футболе и работа Ильи Варламова «Кладбище империй: как "Талибан" оказался сильнее США» (деятельность «Талибана» признана в России запрещенной — прим.ред.).
Президент «Артдокфеста» Виталий Манский отметил, что конкурс «АртдокСеть», в отличие от основного смотра, решено оставить в России. Он также призвал присылать заявки на будущий год.
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