Объявлены номинанты анимационной премии «Икар»

Объявлены номинанты национальной анимационной премии «Икар
», церемония вручения которой запланирована на 5 июня и пройдет в театре «Школа современной пьесы», сообщают организаторы премии.
На звание лучшего полнометражного мультфильма претендуют «Ганзель, Гретель и Агентство Магии
», «Плюшевый Бум!
» и «Три богатыря и конь на троне
». В категории «эпизод» заявлены серии «Оранжевой коровы
», «Сказочного патруля
», «Смешариков. Новый сезон
», лучшим стартапом могут стать сериалы «Чуч-Мяуч
», «Капризка
» или «Соня и Лёня
». Художники двух последних – Екатерина Пискарева и Александра Шаряпова – вместе с Мариной Цукерман и Еленой Прозоровой, работавшими над серией «Легендарный ураган» сериала «Пугашки
», претендуют на звание лучшего концепт-художника. В категории «Дело» представлены «До темноты» (Павел Погудин, Макс Куликов), «История Алисы» (Ирина Эльшанская), «Левайс» (Макс Куликов), «Папа может» (цикл «Мультипелки») (Константин Голубков), «Сердце» (Георгий Богуславский). На актерского «Икара» претендуют Сергей Маковецкий
, Ольга Голованова
, Диомид Виноградов
и Лариса Брохман
.
В блоке короткометражных фильмов больше всего номинаций у ленты Василия Чиркова
«Белый-белый день
». Картина, снятая на киностудии «Союзмультфильм», претендует на звание лучшего короткого мультфильма, работ режиссер, сценариста, художника, звукорежиссера, композитора и аниматора. По пять номинаций получили мультфильмы «Огурцы
» Леонида Шмелькова
и «Базилик Фэт-Фрумос и царская дочь
» Александра Черногорова
. В четырех категориях заявлен фильм Зои Трофимовой «Синий лев
», и трех номинаций удостоена лента Вари Яковлевой
«Жизнь-паскуда
».
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