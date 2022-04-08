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Ирина Старшенбаум и Никита Ефремов снялись в пост-хорроре «Сестры»

8 апреля
2022 год

Новости кино >>
8 апреля 2022
В Москве завершились съемки пост-хоррора «Сестры» с Ириной Старшенбаум, Никитой Ефремовым и Аней Чиповской. Это полнометражный дебют режиссера Ивана Петухова, известного по короткометражке «Подарок» с Умой Турман в главной роли, сообщает пресс-служба киностудии «Базелевс», занимающейся производством проекта.

Ирина Старшенбаум и Никита Ефремов снялись в пост-хорроре «Сестры»
фото: Пресс-служба киностудии «Базелевс»

Главная героиня (Старшенбаум) в попытке защитить себя и своего маленького сына от агрессии со стороны мужа (Ефремов) решает прибегнуть к мистическому обряду. По словам создателей, это будет мрачная история в духе социальных триллеров «Прочь» Джордана Пила и «Реинкарнация» Ари Астера. Часть сцен в хорроре будет выполнена в виде угольной анимации, а часть — с использованием элементов скринлайфа, когда действие фильма разворачивается на экране компьютера.

«"Сестры" - это хоррор про то, что остается за закрытыми дверями и за задернутыми занавесками. В этом смысле зрителям еще предстоит самим решать, что пугает их больше: ужасы встречи с потусторонними силами или жестокие проявления человеческой природы», — отметил Иван Петухов.

В актерский состав фильма также вошли Никита Волков и Полина Гухман. Музыку для «Сестер» пишет композитор и пианист Михаил Мищенко — короткометражка Painted Dreams с его саундтреком вошла в программу Каннского фестиваля в 2013 году.
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