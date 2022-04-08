Новые показы фестиваля короткометражных фильмов Moscow Shorts пройдут с 18 по 20 апреля

Новые показы Международного ежемесячного фестиваля короткого метра «Moscow Shorts ISFF» пройдут с 18 по 20 апреля в кинотеатре «Москино Космос». Спустя два года смотр сможет принять всех поситителей без ограничения посадочных мест в зале, сообщают организаторы.
В программе — 20 коротких метров из Франции, Словении, Великобритании, Австрии, Омана, Италии и Дании, включая 8 картин из России. Во время апрельского марафона Moscow Shorts зрители они узнают, состоится ли свадьба поэта и его девушки («Обычная свадьба»), посмотрят на провинциального художника, рисующего афиши для голливудских фильмов («Василий. Афиша. Дружба.»), почувствуют все трудности подростка на пути исследования этого мира и самого себя («Rravingriot х Jazzbe – Подросток»), а также понаблюдают за тем, что изменит ночь в судьбе двух незнакомых людей в непростых жизненных обстоятельствах («Я здесь жил»).
После каждого показа пройдут обсуждения с российскими создателями фильмов и киноведом Ламарой Карчава, а за музыкальную атмосферу будет отвечать композитор Андрей Злобин.
фото: К/ф "Рыбак" / Пресс-служба Moscow Shorts
Международный смотр Moscow Shorts ISFF – это первый российский фестиваль с ежемесячными показами. Он был основан в марте 2018-го румынским режиссером и сценаристом Алексом Настою и российской актрисой Риной Гришиной. Каждый месяц на рассмотрение экспертной комиссии поступает до 120 заявок от авторов короткометражных фильмов со всего мира.
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