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Премьера второго сезона «Эпидемии» состоится 21 апреля на PREMIER

8 апреля
2022 год

Новости кино >>
8 апреля 2022

Премьера второго сезона «Эпидемии» состоится 21 апреля эксклюзивно на PREMIER, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Премьера второго сезона «Эпидемии» состоится 21 апреля на PREMIER
фото: Пресс-служба PREMIER

В первом сезоне герои вместе выбирались из зараженной Москвы, спасаясь от мародеров, озверевших от страха людей и «чистильщиков», которые без разбора убивают и больных, и здоровых людей. Продолжение проекта посвящено истории Сергея, его новой возлюбленной, бывшей жены и примкнувших к необычной семье попутчиков, желающих спастись от кошмара, порожденного эпидемией нового вируса.

К своим ролям вернулись Кирилл Кяро, Марьяна Спивак, Наталья Земцова, Эльдар Калимулин, Виктория Агалакова и Александр Робак, а Юра Борисов и Дарья Екамасова впервые примкнули к группе «эпидемцев».

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Сценарий первого сезона «Эпидемии» был написан по книге Яны Вагнер «Вонгозеро», сюжет второго сезона полностью создавался сценаристом Романом КанторомСеребряные коньки»). Режиссером проекта стал Дмитрий Тюрин, ранее работавший над «Триггером».
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