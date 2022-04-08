Премьера второго сезона «Эпидемии» состоится 21 апреля на PREMIER

Премьера второго сезона «Эпидемии» состоится 21 апреля эксклюзивно на PREMIER, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.
фото: Пресс-служба PREMIER
В первом сезоне герои вместе выбирались из зараженной Москвы, спасаясь от мародеров, озверевших от страха людей и «чистильщиков», которые без разбора убивают и больных, и здоровых людей. Продолжение проекта посвящено истории Сергея, его новой возлюбленной, бывшей жены и примкнувших к необычной семье попутчиков, желающих спастись от кошмара, порожденного эпидемией нового вируса.
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