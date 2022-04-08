Нет мужчин — нет проблем: трейлер сериала START «Два Холма»

Видеосервис START показал трейлер комедийной антиутопии «Два Холма
» режиссёра Дмитрия Грибанова
(«Гранд
»).
Что будет, если в результате биологической войны почти все мужское население вымрет? Женщины погорюют (недолго), а потом объединятся и создадут первый город без мужчин. Размножение теперь происходит путем искусственного оплодотворения и рождаются в новом мире только девочки. Но не всем по нраву такое мироустройство. Часть оставшихся в живых мужчин и верных им женщин уходят жить в заброшенные мегаполисы, начинают воровать электричество, наслаждаясь свободой и традиционным сексом. Спокойствие идеально устроенного женского мира оказывается под угрозой, когда учительница Рада из экогорода Два холма встречает за его пределами молодого «примата» Геру…
«Я мог актерам мужчинам объяснить, как они должны деградировать — любой из нас может очень грамотно и быстро это сделать
, — поделился режиссёр. — Сказал: «Мальчишки, мы с вами деградируем». Все закричали: «Ура!» и поняли, как это сделать. Но как должны выглядеть и вести себя женщины будущего, как они будут воспринимать отношения, секс, политику и экологию в мире без мужчин — это гораздо сложнее. Однако оба мира в сериале стремятся к одному — к пониманию, что же такое любовь. Любовь, которая в мире женщин почему-то пропала, любовь, которая в мире мужчин почему-то обесценилась
».
Главные роли в сериале сыграли Пелагея Невзорова
, Никита Кологривый
, Анна Снаткина
, Владимир Епифанцев
, Светлана Камынина
, Андрей Скороход
, Жанна Эппле
, Филипп Бледный
, Ольга Веникова
, Дмитрий Белоцерковский
, Евгения Дмитриева
, Елена Муравьева
, Валерий Скорокосов
, Марина Богатова
, Юлия Сулес
, Владимир Курцеба
, Жаннатбек Керимбаев
, Марина Кондратьева
, Полина Шашуро
, Анфиса Вистингаузен
, Полина Гренц
, Лина Подлужная
, Владислав Юдин
, Дмитрий Чукин
, Константин Федоров
, Борис Зверев
, Ирина Уханова
, Казбек Кибизов
, Мария Сластненкова
и другие.
«На съемочной площадке я чувствовал себя как в компьютерной игре
, — рассказал Никита Кологривый. — Мы не играли на зеленом фоне, а оказались в технологическом будущем. Создатели построили масштабные декорации и придумали футуристичные костюмы, которые передают их интерпретацию будущего. Такой подход к проекту очень вдохновляет. Я чаще играл отрицательных героев, здесь же мой персонаж — протагонист. В стае «приматов» он отвечает за доброту, юмор и поддержку, ему многое сходит с рук благодаря обаянию. Изобретательность, общительность и наивность Геры близки мне
».
«Любая попытка создать идеальный мир обречена на провал
, — считает Светлана Камынина. — С помощью юмора мы говорим, что человеческую природу сложно переделать и победить, когда дело касается власти. Моя героиня — консервативная по меркам Двух холмов женщина, которая ревностно отстаивает ценности женского общества. Она пытается удержать свою неограниченную (как она думает) власть любой ценой, поэтому ее ждут серьезные испытания
».
Первые два эпизода «Двух холмов
» выйдут на START 28 апреля.
обсуждение >>