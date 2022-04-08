Нет мужчин — нет проблем: трейлер сериала START «Два Холма»

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К своим ролям вернулись Кирилл Кяро, Марьяна Спивак и Александр Робак

Премьера второго сезона «Эпидемии» состоится 21 апреля на PREMIER

8 апреля

Новые показы фестиваля короткометражных фильмов Moscow Shorts пройдут с 18 по 20 апреля

В программе — 20 фильмов из Франции, Словении, Великобритании, Австрии и России