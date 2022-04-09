Этот мир не стоит слезинки Дораэмона: главные новости аниме за неделю

Через неделю Toei Animation возобновит показ своих сериалов, пострадавших от хакерской атаки (поговаривают, что в систему был запущен вирус-вымогатель), «Мастера меча онлайн» и «ДжоДжо» празднуют юбилеи, а «Городской охотник» возвращает дух 1980-х. Аниме-индустрия трудится, не покладая рук, принося множество больших и малых новостей: о чем-то мы пишем подробно, о чем-то информации — одно название. Теперь каждую неделю мы собираем самые интересные трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Также до недавнего времени пристально следили за финалом «Атаки титанов», которая, как оказалось, закончится только в следующем году.
Но не «Бездной» единой: Kinema Citrus также объявили об аниме-адаптации литературной серии «Мой счастливый брак», чей зачин слегка перекликается с «Энканто».
Грядущий сериал расскажет о полной испытаний судьбе Саймори Миё. Девушка родилась в семье, где каждый обладал каким-нибудь талантом. Каждый, кроме Саймори. Родная мать не питала к ней теплых чувств, сводная сестра считала за личную служанку, а друг детства бросил, едва подвернулась блестящая партия (в лице все той же сводной сестры). В итоге от Саймори избавились, как от досадной помехи, выдав замуж за главу семейства Кудо — по слухам, пугающего и безжалостного человека. По иронии судьбы, в этом браке она найдет истинную любовь.
Легендарный «Дораэмон» лишился второго родителя: 7 апреля в возрасте 88 лет скончался мангака Мотоо Абико.
Вместе с Хироси Фудзимото Абико создал творческий дуэт, известный как Фудзико Фудзио: под этим псевдонимом они и выпустили мангу про котоподобного робота Дораэмона, ставшего самым популярным кодомо-персонажем (ему даже поставили памятник в токийском парке Миясита). Хироси Фудзимото умер еще в 1996 году.
За будущее франшизы тоже беспокоиться не приходится: спин-офф-серия «Мастера меча онлайн. Прогрессив» в прошлом году отлично выступила в японском прокате с полнометражным аниме «Ария в беззвездной ночи» (первое место по итогам дебютного уикенда), а в октябре 2022-го местный бокс-офис проверит на прочность «Скерцо глубокой ночи».
Другой юбилей, который тоже будет праздновать Aniplex (хотя производством классической линейки занималась экс-студияSunrise), это 35-летие «Городского охотника». Фанатов тоже ждет праздник: официальный твиттер-аккаунт аниме-сериала выложил тизер нового полнометражного фильма. Вместо даты выхода — сакральное coming soon.
Герой оригинального сериала Рё Саэба сделал имя на улицах Токио. Он откликается на самые разные вакансии: от частного телохранителя до наемного убийцы. Главное условие — заказчиком должна быть женщина. В паре с Рё работает Каори Макимура — дочь его погибшего напарника. Вместе они наводят ужас на столичную преступность.
Манга Цукасы Ходзё выходила с 1985 по 1991 годы, аниме-сериал подоспел в 1987-м. В 1993 году вышел одноименный фильм с Джеки Чаном, вольно пересказывающий сюжет манги.
Сказочная фэнтези-манга «Ателье колдовских колпаков» наконец-то получит аниме-адаптацию. К сожалению, ни даты релиза, ни подробностей о проекте пока нет. Зато манга-первоисточник есть на прилавках отечественных книжных.
Героиня оригинальной манги — маленькая Коко, мечтающая стать волшебницей. Вот только она лишена магического дара — в то время как волшебниками не становятся, а рождаются. Однажды Коко встречает странствующего мага и выясняет, что все не так однозначно, и ее мечта еще может осуществиться.
К актерскому составу присоединились сэйю Маая Утида (Норман из «Обещанного Неверленда») и Мамору Мияно (Лайт Ягами из «Тетради Смерти»). Ромком о межгалактических чувствах обещают выпустить в этом году, но сужать временной отрезок даже до месяца в студии пока не готовы.
А к лету в Японии откроются специальная выставка и парк развлечений JOJO WORLD2, куда может прийти любой желающий со своим стандом и сделать памятную фотографию, сыграть в тематические мини-игры, приобрести эксклюзивный мерчендайз и многое другое.
Кстати, о манге: в изобразительных мастерских и книгопечатных кулуарах тоже происходит много всего интересного. Например, «Салатный викинг», обрадованный отправкой в печать первого полноценного тома, обзавелся анимированным тизером — тут и до экранизации недалеко.
Главный герой манги — Лео, сильнейшая форма жизни во вселенной. Он прибывает на Землю, чтобы пожрать всех ее обитателей, но, случайно столкнувшись с одинокой девушкой, получает совет попробовать овощи перед тем, как употреблять в пищу людей. Так Лео открывает для себя удивительный мир вегетарианства.
Но если у «Салатного викинга» все только начинается, то «Золотое божество», наоборот, вот-вот уйдет в закат: манга закончится уже через три главы. Если не произойдет задержек в печати или переносов, последняя глава хита Сатору Ноды поступит на прилавки 19 апреля. Общий тираж «Золотого божества» уже перемахнул за 19 миллионов экземпляров.
Ну а в России издательство «Истари» открыло предзаказ на первые три тома «Семьи шпиона». Тираж уже отпечатан и поступит в продажу ближе к концу апреля. Первая серия одноименного аниме вышла 9 апреля.
Какой проект вы ждете больше всего — и что смотрите сейчас? Делитесь в комментариях.
обсуждение >>