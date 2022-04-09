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Этот мир не стоит слезинки Дораэмона: главные новости аниме за неделю

9 апреля
2022 год

Новости кино >>
9 апреля 2022
Через неделю Toei Animation возобновит показ своих сериалов, пострадавших от хакерской атаки (поговаривают, что в систему был запущен вирус-вымогатель), «Мастера меча онлайн» и «ДжоДжо» празднуют юбилеи, а «Городской охотник» возвращает дух 1980-х. Аниме-индустрия трудится, не покладая рук, принося множество больших и малых новостей: о чем-то мы пишем подробно, о чем-то информации — одно название. Теперь каждую неделю мы собираем самые интересные трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Также до недавнего времени пристально следили за финалом «Атаки титанов», которая, как оказалось, закончится только в следующем году.

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После продолжительного молчания студия Kinema CitrusТокийское восьмибалльное», «Восхождение героя щита») более-менее определилась с премьерой второго сезона «Созданного в Бездне»: смертельно опасный спуск в пещеру продолжится в июле 2022 года.

Этот мир не стоит слезинки Дораэмона: главные новости аниме за неделю

Подробности о сериале можно найти в нашей отдельной заметке о сериале.

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Но не «Бездной» единой: Kinema Citrus также объявили об аниме-адаптации литературной серии «Мой счастливый брак», чей зачин слегка перекликается с «Энканто».



Грядущий сериал расскажет о полной испытаний судьбе Саймори Миё. Девушка родилась в семье, где каждый обладал каким-нибудь талантом. Каждый, кроме Саймори. Родная мать не питала к ней теплых чувств, сводная сестра считала за личную служанку, а друг детства бросил, едва подвернулась блестящая партия (в лице все той же сводной сестры). В итоге от Саймори избавились, как от досадной помехи, выдав замуж за главу семейства Кудо — по слухам, пугающего и безжалостного человека. По иронии судьбы, в этом браке она найдет истинную любовь.

Этот мир не стоит слезинки Дораэмона: главные новости аниме за неделю

Режиссером проекта станет Такэхиро КуботаПросыпайтесь, девочки! 7 айдолов», «Пинг-понг»), а музыку напишет Эван КоллВайолет Эвергарден. Фильм», «Небо в цвету!»).

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Легендарный «Дораэмон» лишился второго родителя: 7 апреля в возрасте 88 лет скончался мангака Мотоо Абико.

Этот мир не стоит слезинки Дораэмона: главные новости аниме за неделю

Вместе с Хироси Фудзимото Абико создал творческий дуэт, известный как Фудзико Фудзио: под этим псевдонимом они и выпустили мангу про котоподобного робота Дораэмона, ставшего самым популярным кодомо-персонажем (ему даже поставили памятник в токийском парке Миясита). Хироси Фудзимото умер еще в 1996 году.

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6 ноября франшизе «Мастера меча онлайн» исполнится 10 лет, но студия AniplexАнгельские ритмы!», «Стальной алхимик») уже сейчас выпустила 16-минутный видеорекап, включающий кадры и музыкальное сопровождение из основных тайтлов аниме-цикла.



За будущее франшизы тоже беспокоиться не приходится: спин-офф-серия «Мастера меча онлайн. Прогрессив» в прошлом году отлично выступила в японском прокате с полнометражным аниме «Ария в беззвездной ночи» (первое место по итогам дебютного уикенда), а в октябре 2022-го местный бокс-офис проверит на прочность «Скерцо глубокой ночи».

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Другой юбилей, который тоже будет праздновать Aniplex (хотя производством классической линейки занималась экс-студия Sunrise), это 35-летие «Городского охотника». Фанатов тоже ждет праздник: официальный твиттер-аккаунт аниме-сериала выложил тизер нового полнометражного фильма. Вместо даты выхода — сакральное coming soon.



Герой оригинального сериала Рё Саэба сделал имя на улицах Токио. Он откликается на самые разные вакансии: от частного телохранителя до наемного убийцы. Главное условие — заказчиком должна быть женщина. В паре с Рё работает Каори Макимура — дочь его погибшего напарника. Вместе они наводят ужас на столичную преступность.

Манга Цукасы Ходзё выходила с 1985 по 1991 годы, аниме-сериал подоспел в 1987-м. В 1993 году вышел одноименный фильм с Джеки Чаном, вольно пересказывающий сюжет манги.

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Студия WitРейтинг короля», «Невеста чародея») тоже вовсю готовится к прокату своей новой полнометражки «Пузырь» и делится новым трейлером.



Аниме выйдет на Netflix 28 апреля, а 13 мая начнет штурмовать японский прокат.

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Сказочная фэнтези-манга «Ателье колдовских колпаков» наконец-то получит аниме-адаптацию. К сожалению, ни даты релиза, ни подробностей о проекте пока нет. Зато манга-первоисточник есть на прилавках отечественных книжных.



Героиня оригинальной манги — маленькая Коко, мечтающая стать волшебницей. Вот только она лишена магического дара — в то время как волшебниками не становятся, а рождаются. Однажды Коко встречает странствующего мага и выясняет, что все не так однозначно, и ее мечта еще может осуществиться.

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David Production («Невероятные приключения ДжоДжо», «Клетки за работой») обновили информацию о реинкарнации культового сериала из 1980-х «Несносные пришельцы». Студия выложила новый тизер и отчиталась о пополнении каста.



К актерскому составу присоединились сэйю Маая Утида (Норман из «Обещанного Неверленда») и Мамору Мияно (Лайт Ягами из «Тетради Смерти»). Ромком о межгалактических чувствах обещают выпустить в этом году, но сужать временной отрезок даже до месяца в студии пока не готовы.

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Аниме-франшизе «Невероятные приключения ДжоДжо», перенесшей на экраны легендарную мангу Хирохико Араки, в этом году исполняется 10 лет. В честь юбилея те же David Production залили в сеть праздничное промо-видео.



А к лету в Японии откроются специальная выставка и парк развлечений JOJO WORLD2, куда может прийти любой желающий со своим стандом и сделать памятную фотографию, сыграть в тематические мини-игры, приобрести эксклюзивный мерчендайз и многое другое.

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Кстати, о манге: в изобразительных мастерских и книгопечатных кулуарах тоже происходит много всего интересного. Например, «Салатный викинг», обрадованный отправкой в печать первого полноценного тома, обзавелся анимированным тизером — тут и до экранизации недалеко.



Главный герой манги — Лео, сильнейшая форма жизни во вселенной. Он прибывает на Землю, чтобы пожрать всех ее обитателей, но, случайно столкнувшись с одинокой девушкой, получает совет попробовать овощи перед тем, как употреблять в пищу людей. Так Лео открывает для себя удивительный мир вегетарианства.

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Но если у «Салатного викинга» все только начинается, то «Золотое божество», наоборот, вот-вот уйдет в закат: манга закончится уже через три главы. Если не произойдет задержек в печати или переносов, последняя глава хита Сатору Ноды поступит на прилавки 19 апреля. Общий тираж «Золотого божества» уже перемахнул за 19 миллионов экземпляров.

Этот мир не стоит слезинки Дораэмона: главные новости аниме за неделю

Ну а в России издательство «Истари» открыло предзаказ на первые три тома «Семьи шпиона». Тираж уже отпечатан и поступит в продажу ближе к концу апреля. Первая серия одноименного аниме вышла 9 апреля.

Этот мир не стоит слезинки Дораэмона: главные новости аниме за неделю

Какой проект вы ждете больше всего — и что смотрите сейчас? Делитесь в комментариях.
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Ангельские ритмы!Атака титановВайолет Эвергарден. ФильмВосхождение героя щитаДораэмонЗолотой КамуйКлетки за работой!Мастера меча онлайнМастера меча онлайн: Прогрессив. Ария в беззвёздной ночиНебо в цвету!Невероятные приключения ДжоДжоНевеста чародеяНесносные пришельцыОбещанный НеверлендПинг-понгПросыпайтесь, девочки! 7 айдоловПузырьРейтинг короляСемья шпионаСозданный в БезднеСтальной алхимикТетрадь смертиТокийское восьмибалльноеЭнканто

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Этот мир не стоит слезинки Дораэмона: главные новости аниме за неделю фотографии
Этот мир не стоит слезинки Дораэмона: главные новости аниме за неделю фотографии
Этот мир не стоит слезинки Дораэмона: главные новости аниме за неделю фотографии
Этот мир не стоит слезинки Дораэмона: главные новости аниме за неделю фотографии
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