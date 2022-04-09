Том Хиддлстон погрузится в «Белую тьму»

Сюжет проекта основан на нон-фикшн книге американского журналиста Дэвида Гранна о полярном исследователе Генри Уорсли. В 2015 году в звании подполковника Британской армии он вышел в отставку и отправился в свою третью экспедицию на Южный полюс, намереваясь в одиночку пройти по маршруту Шеклтона 1914 года, то есть пересечь Антарктический материк.
Шоураннерами и исполнительными продюсерами проекта выступят сценарист «Черного лебедя» Марк Хейман и Су Хью, работавший для Apple TV+ над мини-сериалом «Пачинко».
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