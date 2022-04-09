Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Том Хиддлстон погрузится в «Белую тьму»

9 апреля
2022 год

Новости кино >>
9 апреля 2022
Том Хиддлстон получил главную роль в драматическом сериале «Белая тьма» (The White Darkness) для стримингового сервиса Apple TV+, сообщает The Hollywood Reporter.

Том Хиддлстон погрузится в «Белую тьму»
фото: Getty Images

Сюжет проекта основан на нон-фикшн книге американского журналиста Дэвида Гранна о полярном исследователе Генри Уорсли. В 2015 году в звании подполковника Британской армии он вышел в отставку и отправился в свою третью экспедицию на Южный полюс, намереваясь в одиночку пройти по маршруту Шеклтона 1914 года, то есть пересечь Антарктический материк.

Шоураннерами и исполнительными продюсерами проекта выступят сценарист «Черного лебедя» Марк Хейман и Су Хью, работавший для Apple TV+ над мини-сериалом «Пачинко».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Марк ХейманТом Хиддлстон
фильмы
Пачинко

анонс

Скорбим

Светлана Отченашенко
7 апреля ушла из жизни актриса Светлана Отченашенко.
Лидия Донец
6 апреля ушла из жизни актриса Лидия Донец.
Владимир Жириновский
6 апреля ушёл из жизни Владимир Жириновский.

День рождения >>

Бронюс Бабкаускас
Елена Кондулайнен
Владимир Крылов
Альгис Матулёнис
Иван Мацкевич
Эрнст Романов
Всеволод Сафонов
Мария Фефилова
Юрий Яковлев (III)
Джэй Барушель
Жан-Поль Бельмондо
Марек Вальчевский
Ида Галли
Тейлор Китч
Лейтон Мистэр
Кристен Стюарт
все родившиеся 9 апреля >>

Афиша кино >>

Тарас Бульба
драма, исторический фильм, экранизация
Россия, Украина, 2009
Салют-7
драма, фильм-катастрофа
Россия, 2017
Балканский рубеж
военный фильм, драма
Россия, Сербия, 2019
Бабушка
мистика, фильм ужасов
Испания, Франция, 2021
Гарри Хафт: Последний бой
биография, драма, спортивный фильм, триллер
Канада, Венгрия, США, 2021
Скрежет
фильм ужасов
Финляндия, Швеция, 2022
Всё везде и сразу
фантастическая экшн-комедия
США, 2022
Мальчик-дельфин
комедия, приключения, фэнтези
Германия, Россия, Турция, 2022
Призрак монахини из Борли
драма, мистика, фильм ужасов
Великобритания, 2021
Прятки
триллер, фильм ужасов
США, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен