Стало известно, кто станет новой миссис Смит

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По итогам сделки была образования новая компания — Warner Bros. Discovery

Discovery завершила слияние с WarnerMedia

Новый проект Netflix расскажет историю любви в Марокко

Лора Дерн и Лиам Хемсворт отправятся на «Одинокую планету»

Том Хиддлстон погрузится в «Белую тьму»

9 апреля

Этот мир не стоит слезинки Дораэмона: главные новости аниме за неделю

А также «Бездна», «ЖоЖа» и счастливый брак