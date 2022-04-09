Стало известно, кто станет новой миссис Смит

Эрскин известно ролями в комедийном сериале «4лен» и ромкоме «Плюс один», в числе ее последних проектов — «Оби-Ван Кеноби». В перезапуске «Мистер и миссис Смит» актриса заменила звезду «Дряни» Фиби Уоллер-Бридж, выбывшую из проекта из-за творческих разногласий с создателями.
Гловер также выступает соавтором сценария и исполнительным продюсером сериала. Он отметил, что сейчас дописывает финал. Шоураннером станет Франческа Слоун, работавшая над «Фарго». Премьера перезапуска «Мистера и миссис Смит» состоится на стриминговом сервисе Amazon Prime Video.
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