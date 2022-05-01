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Звезде «Декстера» и «Баффи» Джули Бенц исполнилось 50 лет

1 мая
2022 год

Новости кино >>
1 мая 2022
Сегодня, 1 мая, исполнилось 50 лет американской фигуристке, продюсеру и актрисе Джули Бенц, памятной зрителям по ролям Риты Беннетт в «Декстере» и вампирши Дарлы в сериалах «Баффи — истребительница вампиров» и «Ангел».

Звезде «Декстера» и «Баффи» Джули Бенц исполнилось 50 лет
фото: в образе Риты Беннетт

Джули Мари Бенц родилась 1 мая 1972 года в пенсильванском Питтсбурге в семье хирурга. Когда ей было два года, семейство переехало в соседний город Меррисвилл, и там в возрасте трех лет она начала заниматься катанием на коньках. Ее старшие брат Джефри и сестра Дженифер были чемпионами США в танцах на льду в 1987-м, участвовали в международных соревнованиях. В 14 лет Джули получила серьезную травму и взяла таймаут в спортивной карьере, а в 1988-м заняла 13-е место со своим партнером Дэвидом Шиллингом в Чемпионате США среди юниоров в танцах на льду. В пригороде Меррисвилла окончила Франклинскую региональную среднюю школу, а позже — Нью-Йоркский университет.

По завершении карьеры в фигурном катании в 1989-м занялась актерским искусством и участвовала в местном театре, где получила роль в спектакле «Уличное право». В кино дебютировала в хоррор-альманахе Дарио Ардженто и Джорджа А. Ромеро «Два злобных взгляда», сыграв эпизодическую роль во второй части «Чёрная кошка». Год спустя ее пригласили в телешоу «Привет дорогая, я дома», продержавшееся два сезона.

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На счету актрисы 96 ролей в кино и на телевидении. Помимо «Декстера» и «Баффи» она также создала запоминающиеся образы в таких фильмах и сериалах, как «Путешествия в параллельные миры», «Вызов», «Женаты и с детьми», «Лучше не бывает», «Розвелл», «CSI: Место преступления», «Джордж из джунглей 2», «Место преступления: Майами», «Сверхъестественное», «Закон и порядок», «Рэмбо IV», «Пила V», «Отчаянные домохозяйки», «Святые из Бундока 2: День всех святых», «Лёгкий как пёрышко» и «911: Одинокая звезда». Подарила свой голос персонажам игр Min'na no gorufu 4 и Halo 2.

Была замужем за актером Джоном Кэссиром, с 2012-го супруга продюсера Рича Ороско. Обладательница трех наград, включая премию «Сатурн» за образ жены Декстера Моргана.
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№ 2
Princesa_ptichka   1.05.2022 - 13:55
ого, уже 50, но очень хорошо выглядит для своего возраста! прям супер! интересно, в чем же скрет все-таки? а то тоже хотелось бы в такие года выглядеть также прекрасно читать далее>>
№ 1
what_a_world   1.05.2022 - 13:50
Офигеееееть, как быстро летит время.. Вроде только смотрела Декстера и как-то вообще не ассоциировала ее героиню с таким возрастом читать далее>>
Всего сообщений: 2
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911: Одинокая звездаCSI: Место преступленияАнгелБаффи – истребительница вампировДва злобных взглядаДекстерДжордж из джунглей 2Женаты и с детьмиЗакон и порядокЛёгкий как пёрышкоЛучше не бываетМесто преступления: МайамиОтчаянные домохозяйкиПила VРозвеллРэмбо IVСверхъестественноеСвятые из Бундока 2: День всех святых

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Звезде «Декстера» и «Баффи» Джули Бенц исполнилось 50 лет фотографии
Звезде «Декстера» и «Баффи» Джули Бенц исполнилось 50 лет фотографии
Звезде «Декстера» и «Баффи» Джули Бенц исполнилось 50 лет фотографии
«Декстер»
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