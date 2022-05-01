Звезде «Декстера» и «Баффи» Джули Бенц исполнилось 50 лет

Джули Мари Бенц родилась 1 мая 1972 года в пенсильванском Питтсбурге в семье хирурга. Когда ей было два года, семейство переехало в соседний город Меррисвилл, и там в возрасте трех лет она начала заниматься катанием на коньках. Ее старшие брат Джефри и сестра Дженифер были чемпионами США в танцах на льду в 1987-м, участвовали в международных соревнованиях. В 14 лет Джули получила серьезную травму и взяла таймаут в спортивной карьере, а в 1988-м заняла 13-е место со своим партнером Дэвидом Шиллингом в Чемпионате США среди юниоров в танцах на льду. В пригороде Меррисвилла окончила Франклинскую региональную среднюю школу, а позже — Нью-Йоркский университет.
По завершении карьеры в фигурном катании в 1989-м занялась актерским искусством и участвовала в местном театре, где получила роль в спектакле «Уличное право». В кино дебютировала в хоррор-альманахе Дарио Ардженто и Джорджа А. Ромеро «Два злобных взгляда», сыграв эпизодическую роль во второй части «Чёрная кошка». Год спустя ее пригласили в телешоу «Привет дорогая, я дома», продержавшееся два сезона.
обсуждение >>