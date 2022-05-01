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Дженнифер Грей сыграет в сиквеле «Грязных танцев»

1 мая
2022 год

Новости кино >>
1 мая 2022
Дженнифер Грей вернется к роли Фрэнсис «Бэби» Хаузман в продолжении «Грязных танцев», уверяет Entertainment Weekly.

Дженнифер Грей
фото: nypost.com

«Дженнифер Грей вернется в Келлерман в следующей части», — заявили представители студии Lionsgate в рамках конвента CinemaCon.

Мелодрама 1987 года повествует о 17-летней Фрэнсис по прозвищу Бэби, которая проводит каникулы с родителями в курортном отеле. Она знакомится с профессиональным танцором Джонни (Патрик Суэйзи), искушенным в вопросах жизни и любви. Словно околдованная сексуальными ритмами и ничем не сдерживаемыми движениями «грязных танцев» в стиле ритм-энд-блюз, Бэби становится ученицей — партнершей Джонни — и в танцах и в любви.

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Успех нашумевшей картины пытались неоднократно повторить. В 1988-м была неудачная попытка в виде сериала, в 2004-м вышел приквел «Гаванские ночи», а в 2017-м — обруганный критиками телефильм с Абигайль Бреслин и Николь Шерзингер. Кроме того, у «Грязных танцев» есть и популярная театральная версия.

Впервые о новой части серии заговорили летом 2020-го, но тогда еще не было известно, будет ли лента ремейком или продолжением.
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