Ана де Армас сыграет Балерину в спин-оффе «Джона Уика»

В рамках конвента CinemaCon студия Lionsgate объявила о том, что Ана де Армас
сыграет главную роль в спин-оффе «Джона Уика
» под названием «Балерина» (Ballerina), сообщает ComicBook
.
Ленту поставит Лен Уайзман
, за сценарий отвечает Шэй Хаттен. Съемки запланированы на ближайшее лето.
Актриса воплотит молодую женщину-киллера, которая хочет отомстить убийцам своих родителей. В третьем «Джоне Уике» одним из эпизодических персонажей была Балерина, которую играла Юнити Фелан.
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