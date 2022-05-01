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Ана де Армас сыграет Балерину в спин-оффе «Джона Уика»

1 мая
2022 год

Новости кино >>
1 мая 2022

В рамках конвента CinemaCon студия Lionsgate объявила о том, что Ана де Армас сыграет главную роль в спин-оффе «Джона Уика» под названием «Балерина» (Ballerina), сообщает ComicBook.

Ана де Армас
фото: gamespot.com

Ленту поставит Лен Уайзман, за сценарий отвечает Шэй Хаттен. Съемки запланированы на ближайшее лето.

Актриса воплотит молодую женщину-киллера, которая хочет отомстить убийцам своих родителей. В третьем «Джоне Уике» одним из эпизодических персонажей была Балерина, которую играла Юнити Фелан.

Читать Из Гаваны с любовью: Кто такая Ана де Армас?

Впервые о спин-оффе популярной экшн-серии стало известно осенью 2019 года.
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