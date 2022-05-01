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Мила Кунис и Эштон Кутчер заглянут в спин-офф «Шоу 70-х»

1 мая
2022 год

Новости кино >>
1 мая 2022
Мила Кунис и Эштон Кутчер вернутся к ролям Джеки Беркхарт и Майкла Келсо в сериале «Шоу 90-х». Согласно Deadline, спин-офф комедии «Шоу 70-х» выйдет на Netflix.

Мила Кунис и Эштон Кутчер заглянут в спин-офф «Шоу 70-х»

Вместе с супружеской парой появятся и другие участники оригинала: Тофер Грэйс, Лора Препон и Уилмер Вальдеррама. Впрочем, все они получили лишь гостевые роли в отличие от Кертвуда Смита и Дебры Джо Рупп, являющихся постоянными участниками и исполнительными продюсерами нового сериала.

Зрителей ожидает рассказ о Лее Форман (Кэлли Хаверда), дочери Эрика (Грэйс) и Донны (Препон), которая летом 1995 года навещает своих бабушку и дедушку в городке Пойнт Плэйс. Здесь девушка знакомится с новыми друзьями и встречает новую любовь.
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