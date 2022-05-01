Про персонажей Disney и Pixar сделали симулятор жизни

Персонажи мультфильмов Disney и Pixar попадут в новую игру. Это будет условно-бесплатный приключенческий симулятор жизни Disney Dreamlight Valley от французского издателя и разработчик Gameloft. Об этом сообщается на официальном сайте игры.
Игрокам предстоит посетить королевство Dreamlight Valley, чьи обитатели спрятались в Замке снов от настигнувшего их Забвения, вернуть магию в этот мир и освободить обиталище диснеевских героев от нависшей угрозы.
Геймерам предстоит знакомство с диснеевскими и пиксаровскими героями и злодеями, среди которых Реми, Гуфи, Микки Маус, ВАЛЛ-И, Моана, Базз Лайтер, Рапунцель, Белоснежка и многие другие. У каждого жителя долины будет собственная сюжетная линия.
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