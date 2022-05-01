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Про персонажей Disney и Pixar сделали симулятор жизни

1 мая
2022 год

Новости кино >>
1 мая 2022
Персонажи мультфильмов Disney и Pixar попадут в новую игру. Это будет условно-бесплатный приключенческий симулятор жизни Disney Dreamlight Valley от французского издателя и разработчик Gameloft. Об этом сообщается на официальном сайте игры.



Игрокам предстоит посетить королевство Dreamlight Valley, чьи обитатели спрятались в Замке снов от настигнувшего их Забвения, вернуть магию в этот мир и освободить обиталище диснеевских героев от нависшей угрозы.

Геймерам предстоит знакомство с диснеевскими и пиксаровскими героями и злодеями, среди которых Реми, Гуфи, Микки Маус, ВАЛЛ-И, Моана, Базз Лайтер, Рапунцель, Белоснежка и многие другие. У каждого жителя долины будет собственная сюжетная линия.

Про персонажей Disney и Pixar сделали симулятор жизни
фото: csn-tv.ru

Disney Dreamlight Valley выйдет на ПК, macOS, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X и S, PS4 и PS5. Ранний доступ стартует летом, а на 2023 год запланирован полноценный релиз.
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Про персонажей Disney и Pixar сделали симулятор жизни фотографии
Про персонажей Disney и Pixar сделали симулятор жизни фотографии
Про персонажей Disney и Pixar сделали симулятор жизни фотографии
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