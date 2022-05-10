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Мишель Пфайффер исполнит главную роль в режиссерском дебюте сценариста «Бэтмена»

10 мая
2022 год

Новости кино >>
10 мая 2022
Трехкратная номинантка на «Оскар» Мишель Пфайффер исполнит главную роль в фильме Wild Four O’Clocks — режиссерском дебюте востребованного сценариста Питера Крэйга, который работал над «Бэтменом» Мэтта Ривза и двумя частями фэнтези «Голодные игры: Сойка-пересмешница», сообщает The Hollywood Reporter.

Мишель Пфайффер исполнит главную роль в режиссерском дебюте сценариста «Бэтмена»
фото: К/ф "Убийство в "Восточном экспрессе"

В центре истории окажутся два брата, чей отец попал за решетку. За их воспитание берется энергичная бабушка, которая проявит к мальчикам всю свою любовь и заботу, помогая им справиться с горем.

Продюсированием проекта займутся Марк ПлаттЛа-Ла Ленд», «Шпионский мост») и Адам СигелСкотт Пилигрим против всех»).
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Марк Платт (III)Мишель ПфайфферМэтт Ривз
фильмы
БэтменГолодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1Ла-Ла ЛендСкотт Пилигрим против всехШпионский мост

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