Мишель Пфайффер исполнит главную роль в режиссерском дебюте сценариста «Бэтмена»

Трехкратная номинантка на «Оскар» Мишель Пфайффер
исполнит главную роль в фильме Wild Four O’Clocks — режиссерском дебюте востребованного сценариста Питера Крэйга
, который работал над «Бэтменом
» Мэтта Ривза
и двумя частями фэнтези «Голодные игры: Сойка-пересмешница
», сообщает The Hollywood Reporter
.
фото: К/ф "Убийство в "Восточном экспрессе"
В центре истории окажутся два брата, чей отец попал за решетку. За их воспитание берется энергичная бабушка, которая проявит к мальчикам всю свою любовь и заботу, помогая им справиться с горем.
Продюсированием проекта займутся Марк Платт
(«Ла-Ла Ленд
», «Шпионский мост
») и Адам Сигел
(«Скотт Пилигрим против всех
»).
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