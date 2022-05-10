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«Варяг» Роберта Эггерса получил дату онлайн-премьеры

10 мая
2022 год

Новости кино >>
10 мая 2022
Цифровой релиз новой работы Роберта Эггерса «Варяг» (The Northman) состоится 13 мая, сообщается в официальном аккаунте фильма.

«Варяг» Роберта Эггерса получил дату онлайн-премьеры

Третью картину Эггерса, снявшего «Ведьму» и «Маяк», украсили собой Александр Скарсгард, Николь Кидман, Клас Банг, Аня Тейлор-Джой, Итан Хоук, Бьорк и Уиллем Дефо. Режиссер обратился к мрачным временам Средневековья, перенеся действие шекспировского «Гамлета» в Исландию Х века. Скарсгард играет молодого воина Амлета, отправившегося в путь ради мести убийцам своего отца.

Картина вышла в мировой прокат 22 апреля, собрав за это время $52 млн — при бюджете в $90 млн. В России кинотеатральный релиз не состоялся, так как компания Universal приостановила свою деятельность на территории страны.
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