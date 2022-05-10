«Варяг» Роберта Эггерса получил дату онлайн-премьеры

Цифровой релиз новой работы Роберта Эггерса
«Варяг
» (The Northman) состоится 13 мая, сообщается в официальном аккаунте
фильма.
Третью картину Эггерса, снявшего «Ведьму
» и «Маяк
», украсили собой Александр Скарсгард
, Николь Кидман
, Клас Банг
, Аня Тейлор-Джой
, Итан Хоук
, Бьорк
и Уиллем Дефо
. Режиссер обратился к мрачным временам Средневековья, перенеся действие шекспировского «Гамлета» в Исландию Х века. Скарсгард играет молодого воина Амлета, отправившегося в путь ради мести убийцам своего отца.
Картина вышла в мировой прокат 22 апреля, собрав
за это время $52 млн — при бюджете в $90 млн. В России кинотеатральный релиз не состоялся, так как компания Universal приостановила свою деятельность на территории страны.
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