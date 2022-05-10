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Атака титанов: гигантские монстры возвращаются в стилистике эпохи Сёва

10 мая
2022 год

Новости кино >>
10 мая 2022
Студии ILCA и yell анонсировали совместный проект «Файл “Кайдзю”» — оригинальный аниме-сериал об исполинских тварях ворвется на японское телевидение и стриминг-сервисы в июле этого года.

Атака титанов: гигантские монстры возвращаются в стилистике эпохи Сёва

В различных точках Земли внезапно появляются гигантские монстры и принимаются за свое основное занятие: разрушение всего вокруг. Как бороться с ними — неясно, поэтому специалист по кайдзю-биологии Гильермо Маркес собирает оперативную группу, известную как «коулунцы», для изучения, систематизации и мониторинга исполинских зверюг.

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Сериал черпает вдохновение в шоу эпохи Сёва: дизайн монстров выполнен в ретро-стиле, а их появление сопровождается персональной музыкальной композицией и специальными вставками с названием и описанием зверушки. Более того: авторы уже проговорились, что собираются активно применять стилизацию под камисибай — разновидность японского уличного театра, в котором рассказчик зачитывал историю, сменяя картинки в деревянной раме.

Атака титанов: гигантские монстры возвращаются в стилистике эпохи Сёва

Кстати, об авторах: ядро съемочной группы составляют участники проекта «Театр тьмы» — сборника традиционных японских хоррор-историй, также вдохновленных постановками камисибай. Над озвучиванием трудились, среди прочих, представители старой школы сэйю: Мотому Киёкава (дворецкий Уолтер Дорнез из «Хеллсинга»), Иссэй Футамата (Юсаку Годай из «Доходного дома Иккоку») и Киёси Кобаяси (Мохаммед Абдул из «Невероятных приключений ДжоДжо»).

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Музыку записал Томоки КикуяСестры Минами», «Вторжение Кальмарки»), а помогал ему весь (почти) свет джей-попа: Аодзора Сорано, Кана Хисидзаки, Нобухико Касивара и Кота Окамото.
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Атака титанов: гигантские монстры возвращаются в стилистике эпохи Сёва фотографии
Атака титанов: гигантские монстры возвращаются в стилистике эпохи Сёва фотографии
Атака титанов: гигантские монстры возвращаются в стилистике эпохи Сёва фотографии
Атака титанов: гигантские монстры возвращаются в стилистике эпохи Сёва фотографии
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