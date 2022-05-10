Атака титанов: гигантские монстры возвращаются в стилистике эпохи Сёва

Студии ILCA
и yell
анонсировали совместный проект «Файл “Кайдзю”
» — оригинальный аниме-сериал об исполинских тварях ворвется на японское телевидение и стриминг-сервисы в июле этого года.
В различных точках Земли внезапно появляются гигантские монстры и принимаются за свое основное занятие: разрушение всего вокруг. Как бороться с ними — неясно, поэтому специалист по кайдзю-биологии Гильермо Маркес собирает оперативную группу, известную как «коулунцы», для изучения, систематизации и мониторинга исполинских зверюг.
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Гид по истории Кинг Конга — кайдзю родом из Америки
Сериал черпает вдохновение в шоу эпохи Сёва: дизайн монстров выполнен в ретро-стиле, а их появление сопровождается персональной музыкальной композицией и специальными вставками с названием и описанием зверушки. Более того: авторы уже проговорились, что собираются активно применять стилизацию под камисибай
— разновидность японского уличного театра, в котором рассказчик зачитывал историю, сменяя картинки в деревянной раме.
Кстати, об авторах: ядро съемочной группы составляют участники проекта «Театр тьмы
» — сборника традиционных японских хоррор-историй, также вдохновленных постановками камисибай. Над озвучиванием трудились, среди прочих, представители старой школы сэйю: Мотому Киёкава
(дворецкий Уолтер Дорнез из «Хеллсинга
»), Иссэй Футамата
(Юсаку Годай из «Доходного дома Иккоку
») и Киёси Кобаяси
(Мохаммед Абдул из «Невероятных приключений ДжоДжо
»).
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Уроки истории с «Атакой титанов»
Музыку записал Томоки Кикуя
(«Сестры Минами
», «Вторжение Кальмарки
»), а помогал ему весь (почти) свет джей-попа: Аодзора Сорано
, Кана Хисидзаки
, Нобухико Касивара
и Кота Окамото
.
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