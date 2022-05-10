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Мэйси Уильямс похитит Фредди Хаймора в комедии «Грешница против святых»

10 мая
2022 год

Новости кино >>
10 мая 2022
Звезда «Игры престолов» Мэйси Уильямс и Фредди ХайморХороший доктор») исполнят главные роли в комедии «Грешница против святых» (Sinner v. Saints), сообщает The Hollywood Reporter.

Мэйси Уильямс похитит Фредди Хаймора в комедии «Грешница против святых»
фото: AP Images

Сюжет фильма основан на реальной истории, которая произошла в 1970-е годы в Америке. Победительница конкурса красоты Джойс МакКинни из Северной Каролины стала посещать мормонскую церковь и влюбилась в 19-летнего прихожанина, но так как церковь порицала интимные связи до брака, возлюбленного отправили в другой штат. Однако МакКинни начала слежку за парнем и была готова на всё, чтобы его найти, — даже если придется пересечь океан.

В основу сценария была положена книга Энтони Делано «Джойс МакКинни и дело мормона в наручниках», а также новостные сводки. Режиссером проекта выступит Тим Киркби, работавший над сериалами «Дрянь» и «Бруклин 9-9».

Съемки стартуют в начале 2023 года и пройдут в США и Великобритании.
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