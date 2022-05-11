Лиам Нисон берёт на мушку Гая Пирса в эксклюзивном отрывке фильма «Флешбэк»

Кино-Театр.Ру
представляет эксклюзивный фрагмент экшен-триллера «Флешбэк
» режиссёра Мартина Кэмпбелла
(«Казино Рояль
»). Фильм является ремейком бельгийского фильма «Синдром Альцгеймера
» 2003 года, который в свою очередь был экранизацией книги Джефа Гирартса 1985 года.
Главный герой картины Алекс Льюис — наемный убийца, который страдает альцгеймером и находится на эмоциональном, физическом и профессиональном перепутье. Слишком долго он выполнял грязную работу, за которую платили худшие из людей. Теперь, когда его совестью движет личный конфликт, Алекс полон решимости свергнуть могущественного магната Давану Силман. Переломным моментом для киллера, который практически никогда не совершает ошибок, становится новый заказ на девушку подростка Беатрис. Увидев ее, он понимает, что так продолжаться не может и наемник отказывается от своей работы. Но карьеру, выбранную им много лет назад, так просто бросить нельзя и, чтобы наконец стать свободным, перед уходом ему предстоит очень громко хлопнуть дверью.
«Бельгийский фильм был превосходным
, — считает режиссёр. — Мы перезапускаем его, но основные элементы истории остались прежними. Конечно, не обошлось и без крупных изменений, например, концовка нашего фильма совсем другая. К тому же, в угоду самым большим экранам, я изрядно добавил экшена в этот фильм
».
Главные роли в ленте сыграли Лиам Нисон
, Моника Беллуччи
, Гай Пирс
, Арольд Торрес
, Тадж Атвал
, Рэй Стивенсон
, Рэй Фирон
, Скот Уильямс
, Луис Мэндилор
, Стелла Стокер
, Натали Андерсон
, Атанас Сребрев
, Ли Бордмэн
и другие.
«Работать вместе с Лиамом просто потрясающе!
— признался Мартин Кэмпбелл. — Он настоящий талант в самом прямом смысле этого слова. Он превосходно подготовлен. Я действительно думаю, что «Флешбэк» очень отличается от всех фильмов Лиама. Хотя его персонаж Алекс Льюис является киллером, он не лишен эмоций, человечности и к нему невозможно не проникнуться симпатией. Я точно знал, что Лиам обязательно сделает сюжетную линию болезни альцгеймера более напряженной
».
В российский прокат «Флешбэк
» выйдет 12 мая.
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