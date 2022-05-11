Запускается второй поток бесплатной киношколы «Свердловской киностудии»

анонс

Юлия Франц и Иван Жидков сыграли в мелодраме «Жену вызывали?»

В прокате с 12 мая

Лиам Нисон берёт на мушку Гая Пирса в эксклюзивном отрывке фильма «Флешбэк»

10 мая

Мэйси Уильямс похитит Фредди Хаймора в комедии «Грешница против святых»

Сюжет основан на реальной истории, которая произошла в 1970-е годы в Америке