Запускается второй поток бесплатной киношколы «Свердловской киностудии»

«Свердловская киностудия» в малом зале екатеринбургского кинотеатра «Салют» 12 мая в 17.00 запустит второй поток бесплатной киношколы, поддерживаемой Министерством культуры РФ. Согласно пресс-службе студии, школа сосредоточена на обучении специалистов второго состава съемочной группы, что позволяет экономить деньги тем кинокомпаниям, которые снимают на Урале.
фото: пресс-служба «Свердловской киностудии»
«Одна из главных задач, которая стояла перед нашей командой при перезапуске киностудии – подготовить кадровый резерв для кинопроизводства. Надеюсь, что к концу лета на студии появится полный "боекомплект" из людей, которые могут снимать фильмы», – рассказала генеральный продюсер «Свердловской киностудии» Ольга Ерофеева-Муравьева.
В первом потоке, проходившем в 2021 году, были организованы курсы для осветителей, механиков камеры, ассистентов художника по гриму и ассистентов художника-постановщика. В качестве выпускной работы студенты сняли свой первый короткометражный игровой фильм. Во втором потоке подготовят специалистов по цифровым изображениям DIT, вторых режиссеров, линейных продюсеров, ассистентов по реквизиту и ассистентов художника по костюмам.
фото: пресс-служба «Свердловской киностудии»
По словам руководителя департамента образовательной деятельности «Свердловской киностудии» Екатерины Самариной, «на второй поток мы получили более 1000 заявок – почти в два раза больше, чем на первый. В этом году наши курсы пройдет 91 студент, а в совокупности на двух потоках школы киностудия обучит 165 человек».
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