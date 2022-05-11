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Запускается второй поток бесплатной киношколы «Свердловской киностудии»

11 мая
2022 год

Новости кино >>
11 мая 2022

«Свердловская киностудия» в малом зале екатеринбургского кинотеатра «Салют» 12 мая в 17.00 запустит второй поток бесплатной киношколы, поддерживаемой Министерством культуры РФ. Согласно пресс-службе студии, школа сосредоточена на обучении специалистов второго состава съемочной группы, что позволяет экономить деньги тем кинокомпаниям, которые снимают на Урале.

Запускается второй поток бесплатной киношколы «Свердловской киностудии»
фото: пресс-служба «Свердловской киностудии»

«Одна из главных задач, которая стояла перед нашей командой при перезапуске киностудии – подготовить кадровый резерв для кинопроизводства. Надеюсь, что к концу лета на студии появится полный "боекомплект" из людей, которые могут снимать фильмы», – рассказала генеральный продюсер «Свердловской киностудии» Ольга Ерофеева-Муравьева.

В первом потоке, проходившем в 2021 году, были организованы курсы для осветителей, механиков камеры, ассистентов художника по гриму и ассистентов художника-постановщика. В качестве выпускной работы студенты сняли свой первый короткометражный игровой фильм. Во втором потоке подготовят специалистов по цифровым изображениям DIT, вторых режиссеров, линейных продюсеров, ассистентов по реквизиту и ассистентов художника по костюмам.

Запускается второй поток бесплатной киношколы «Свердловской киностудии»
фото: пресс-служба «Свердловской киностудии»

По словам руководителя департамента образовательной деятельности «Свердловской киностудии» Екатерины Самариной, «на второй поток мы получили более 1000 заявок – почти в два раза больше, чем на первый. В этом году наши курсы пройдет 91 студент, а в совокупности на двух потоках школы киностудия обучит 165 человек».

В рамках торжественной церемонии открытия состоятся показ «Подельников» и творческая встреча с режиссером фильма Евгением Григорьевым и продюсером Ольгой Ерофеевой.
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Запускается второй поток бесплатной киношколы «Свердловской киностудии» фотографии
Запускается второй поток бесплатной киношколы «Свердловской киностудии» фотографии
Запускается второй поток бесплатной киношколы «Свердловской киностудии» фотографии
Запускается второй поток бесплатной киношколы «Свердловской киностудии» фотографии
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