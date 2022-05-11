Елена Подкаминская станет танцовщицей в драмеди «Ева, рожай!»

анонс

Юлия Франц и Иван Жидков сыграли в мелодраме «Жену вызывали?»

11 мая

Запускается второй поток бесплатной киношколы «Свердловской киностудии»

В этом году обучат вторых режиссеров, ассистентов по реквизиту и других специалистов второго состава съемочной группы