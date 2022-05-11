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Елена Подкаминская станет танцовщицей в драмеди «Ева, рожай!»

11 мая
2022 год

Новости кино >>
11 мая 2022
Режиссер Никита Грамматиков приступил в Москве к съемкам сериала «Ева, рожай!» с Еленой Подкаминской в главной роли профессиональной танцовщицы Евы, решившей завести ребенка. Пилот 13-серийного драмеди, которое выйдет на Start уже этой осенью, был показан в сентябре 2021 года на фестивале «Пилот», уточняет пресс-служба видеосервиса.

Елена Подкаминская станет танцовщицей в драмеди «Ева, рожай!»
фото: пресс-служба видеосервиса Start

По признанию автора сценария и креативного продюсера сериала Юлии Клименко, в роли главной героини с самого начала она видела только Елену Подкаминскую. А сама история Евы, уверена Клименко, будет понятна и близка не только женщинам: мужчины тоже смогут увидеть и оценить, как часто давление общества мешает людям жить счастливой жизнью и заводить отношения. «Долго наблюдая за женщинами в возрасте 30+ — за собой, своими подругами, коллегами, просто девушками на улицах и в кафе — слушая их волнения и переживания, я постепенно пришла к идее истории про свободную и в большинстве своем независимую женщину, которая не стремится родить ребенка для "галочки" или "чтобы родственники отстали". Ева искренне верит в любовь и хочет семью», — делится Юлия.

Зрителям поведают о талантливой преподавательнице танцев Еве, для которой главное в жизни — быть собой, а не следовать скучным правилам. Она независимая и самостоятельная женщина, которая проводит все свое время на работе, давно заменившей ей личную жизнь. Героиня не замужем и не обременена детьми, а значит, как считают коллеги, может работать сверхурочно, подменяя очередную маму в декрете. Казалось, такая несправедливость могла продолжаться вечно. Но однажды Ева узнает, что «любовь всей ее жизни» женился и стал отцом. В этот непростой момент она решает, что пора радикально менять и свою жизнь. Ева хочет стать матерью во что бы то ни стало…

Елена Подкаминская станет танцовщицей в драмеди «Ева, рожай!»
фото: пресс-служба видеосервиса Start

«В этом проекте моя задача — поговорить с улыбкой о серьезных вещах. На примере Евы мы рассуждаем о том, как непросто найти партнера для серьезных отношений и создания семьи. Она находится на грани отчаяния от давления окружающих и собственной неустроенности. Именно эта обостренность становится причиной большого количества комичных ситуаций», — рассказал Никита Грамматиков.

В сериале также заняты Галина Польских, Алёна Хмельницкая, Анатолий Белый, Дмитрий Чеботарёв, Сергей Епишев, Всеволод Болдин, Елизавета Мартинес Карденас, Артём Ешкин, Павел Савинков, Анастасия Микульчина, Полина Пахомова и Наталья Ноздрина.

Елена Подкаминская станет танцовщицей в драмеди «Ева, рожай!»
фото: пресс-служба видеосервиса Start


Для Елены Подкаминской новая роль стала возможностью снова показать свой хореографический талант. Она занималась танцами в детстве и в театральном училище, а в 2013-м в паре с Андреем Карповым стала победительницей шоу «Танцы со звездами». «Героиня мне очень интересна своей смелостью, драматичностью, поиском счастья и правды через любовь, материнство и семью. Особое актерское счастье этот образ доставляет тем, что Ева — профессиональная танцовщица и я, чтобы соответствовать ее высокому уровню, занимаюсь любимым делом — танцем», — говорит актриса.

Образ мамы Евы воплотила Алёна Хмельницкая, а бабушкой главной героини стала Галина Польских.

Елена Подкаминская станет танцовщицей в драмеди «Ева, рожай!»
фото: пресс-служба видеосервиса Start

Хмельницкой «проект интересен, в первую очередь, взаимоотношениями между людьми. Тем, как родители воспринимают своих взрослых детей и порой совершенно не дают им жить своей жизнью. Моя героиня, мама Евы, интересная женщина, эффектная, эксцентричная. Она, безусловно, любит дочь и желает ей счастья, но она навязывает свои взгляды и пытается рулить жизнью дочери. В моей жизни такой лидер — мама. Она безумно интересная женщина, с которой бывает очень непросто: она всегда все знает лучше всех и считает, что все должны играть по ее правилам. Так что, мне есть, откуда позаимствовать некоторые черты характера моей героини».
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Елена Подкаминская станет танцовщицей в драмеди «Ева, рожай!» фотографии
Елена Подкаминская станет танцовщицей в драмеди «Ева, рожай!» фотографии
Елена Подкаминская станет танцовщицей в драмеди «Ева, рожай!» фотографии
Елена Подкаминская станет танцовщицей в драмеди «Ева, рожай!» фотографии
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