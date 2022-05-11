Юлия Франц и Иван Жидков сыграли в мелодраме «Жену вызывали?»

Жидкова «сценарий проекта зацепил своей теплотой и легкостью. Это немного сказочная история, которая покажет зрителям, что любовь можно встретить там, где ее совсем не ждешь».
По сюжету потерявшая свой бизнес из-за пандемии, в прошлом очень успешная бизнес-леди Валерия вынуждена устроиться в агентство домашнего персонала «Хозяйственные жены». Теперь она домработница, няня и кухарка. Одним из клиентов агентства оказывается Илья Разиньков, которого Лера когда-то несправедливо уволила. Илья отыгрывается на бывшей начальнице за прошлые обиды, но, чтобы сохранить работу и заработок, героиня обязана продержаться в семье Разинькова месяц.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
«Я очень полюбила свою героиню. Она амбициозная, сильная и самодостаточная женщина, которая, несмотря на все трудности, находит в себе силы идти дальше и открывается любви», — рассказала о своем персонаже Юлия Франц.
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