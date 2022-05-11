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ТНТ покажет «Эпидемию»

11 мая
2022 год

Новости кино >>
11 мая 2022
На ТНТ 16 мая стартует показ первого сезона драмы «Эпидемия». Согласно пресс-службе канала, сериал будет выходить с понедельника по четверг в 21:00. Оригинальный проект Premier, ставший мировым событием, в апреле вернулся со вторым сезоном.

ТНТ покажет «Эпидемию»
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

Отправной точкой в сюжете стала вспышка неизвестного смертоносного вируса, который начинался как обычная простуда, но быстро прогрессировал и обладал 100-процентной летальностью. Его главные герои – две большие семьи. Они выбираются из перекрытой столицы и берут курс на Карелию, где их ждет убежище на берегу спокойного озера. Как только возник дефицит еды, деньги потеряли свою ценность, магазины вокруг разграбили, и по всей стране начали орудовать мародёры, главной опасностью для героев стал уже не вирус, а человек.

Роли в сериале исполнили Кирилл Кяро, Марьяна Спивак, Виктория Исакова, Александр Робак, Виктория Агалакова, Юрий Кузнецов, Наталья Земцова, Александр Яценко, Анна Михалкова, Савелий Кудряшов, Евгений Сытый, Игорь Савочкин и другие актеры. Режиссером первого сезона выступил Павел Костомаров, над сценарием по мотивам романа Яны Вагнер «Вонгозеро» работали Роман Кантор и Алексей Караулов. За производство отвечает компания 1-2-3 Production.

Читать рецензию «Эпидемия»: Мы едем, едем, едем в далекие края

Премьера «Эпидемии» состоялась в ноябре 2019 года, а в 2020-м она вышла на Netflix под названием To The Lake («К озеру») на 12 языках.
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