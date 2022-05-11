ТНТ покажет «Эпидемию»

На ТНТ 16 мая стартует показ первого сезона драмы «Эпидемия». Согласно пресс-службе канала, сериал будет выходить с понедельника по четверг в 21:00. Оригинальный проект Premier, ставший мировым событием, в апреле вернулся со вторым сезоном.
фото: пресс-служба телеканала ТНТ
Отправной точкой в сюжете стала вспышка неизвестного смертоносного вируса, который начинался как обычная простуда, но быстро прогрессировал и обладал 100-процентной летальностью. Его главные герои – две большие семьи. Они выбираются из перекрытой столицы и берут курс на Карелию, где их ждет убежище на берегу спокойного озера. Как только возник дефицит еды, деньги потеряли свою ценность, магазины вокруг разграбили, и по всей стране начали орудовать мародёры, главной опасностью для героев стал уже не вирус, а человек.
обсуждение >>