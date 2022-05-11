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«Межсезонье» Александра Ханта выйдет в прокат 23 июня

11 мая
2022 год

Новости кино >>
11 мая 2022
Криминальная приключенческая лента Александра Ханта «Межсезонье» выйдет в прокат 23 июня, сообщает пресс-служба компании «Централ Партнершип», выступающей дистрибьютором картины.



По сюжету фильма Саше 16, и она хочет совершить собственную революцию. Для ее одноклассника Дани сказать «нет» маме – уже революция. Они сбегают из дома и бросают вызов несправедливому миру взрослых, пытаясь отстоять не только свою любовь, но и право быть самими собой. Свобода опьяняет подростков, и невинная детская шалость незаметно разрастается до преступления, а современные Ромео и Джульетта превращаются в Бонни и Клайда – мстителей всему миру, в котором им не нашлось места.

В картине производства кинокомпании «Переворот» и 1147 Production главные роли сыграли Женя Виноградова и Игорь Иванов, а компанию им составили Константин Гацалов, Ольга Саханова и Жанна Пугачёва.

«Межсезонье» Александра Ханта выйдет в прокат 23 июня
фото: пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип»

Хант не только поставил фильм, но также написал сценарий совместно с Владиславом Малаховым и выступил продюсером вместе с Рубеном Дишдишяном. За визуальную составляющую отвечают оператор Наталья Макарова, художник-постановщик Никита Еглевский и художники по костюмам Лера Рыскина и Татьяна Рейман.
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Женя ВиноградоваКонстантин ГацаловРубен ДишдишянИгорь Иванов (XV)Наталья Макарова (IV)Владислав МалаховЖанна ПугачёваОльга СахановаАлександр Хант
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«Межсезонье» Александра Ханта выйдет в прокат 23 июня фотографии
«Межсезонье» Александра Ханта выйдет в прокат 23 июня фотографии
«Межсезонье» Александра Ханта выйдет в прокат 23 июня фотографии
«Межсезонье» Александра Ханта выйдет в прокат 23 июня фотографии
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