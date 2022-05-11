«Межсезонье» Александра Ханта выйдет в прокат 23 июня

Криминальная приключенческая лента Александра Ханта «Межсезонье» выйдет в прокат 23 июня, сообщает пресс-служба компании «Централ Партнершип», выступающей дистрибьютором картины.
По сюжету фильма Саше 16, и она хочет совершить собственную революцию. Для ее одноклассника Дани сказать «нет» маме – уже революция. Они сбегают из дома и бросают вызов несправедливому миру взрослых, пытаясь отстоять не только свою любовь, но и право быть самими собой. Свобода опьяняет подростков, и невинная детская шалость незаметно разрастается до преступления, а современные Ромео и Джульетта превращаются в Бонни и Клайда – мстителей всему миру, в котором им не нашлось места.
Хант не только поставил фильм, но также написал сценарий совместно с Владиславом Малаховым и выступил продюсером вместе с Рубеном Дишдишяном. За визуальную составляющую отвечают оператор Наталья Макарова, художник-постановщик Никита Еглевский и художники по костюмам Лера Рыскина и Татьяна Рейман.
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