Бен Уишоу сыграет Эдуарда Лимонова в англоязычном дебюте Кирилла Серебренникова

Бен Уишоу
перевоплотится в Эдуарда Лимонова в англоязычном дебюте Кирилла Серебренникова
, уверяет Variety
.
Фильм получит название «Лимонов. Баллада об Эдичке» (Limonov, the Ballad of Eddie). Роль Елены, жены скандального писателя, досталась Виктории Мирошниченко
, звезде «Дылды
» Кантемира Балагова
. Сценаристами картины числятся сам режиссер, Павел Павликовский
и Бен Хопкинс. Половина фильма уже отснята, впереди – съемки в Европе. Продюсеры планируют представить новую работу Серебренникова фестивальной публике уже в 2023 году.
Основанный на бестселлере Эммануэля Каррере «Лимонов» рассказывает о приключениях поэта-нонконформиста и провокатора Эдуарда Лимонова, выросшего в Харькове. Он сбежал из СССР в США, где стал панк-поэтом, размахивающим ножом, и дворецким у манхэттенского миллионера, прежде чем превратиться в модного писателя и литературную сенсацию в Париже. После развала Советского Союза вернулся в Россию.
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