Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Железный крест»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Бен Уишоу сыграет Эдуарда Лимонова в англоязычном дебюте Кирилла Серебренникова

11 мая
2022 год

Новости кино >>
11 мая 2022

Бен Уишоу перевоплотится в Эдуарда Лимонова в англоязычном дебюте Кирилла Серебренникова, уверяет Variety.

Бен Уишоу сыграет Эдуарда Лимонова в англоязычном дебюте Кирилла Серебренникова
фото: variety.com

Фильм получит название «Лимонов. Баллада об Эдичке» (Limonov, the Ballad of Eddie). Роль Елены, жены скандального писателя, досталась Виктории Мирошниченко, звезде «Дылды» Кантемира Балагова. Сценаристами картины числятся сам режиссер, Павел Павликовский и Бен Хопкинс. Половина фильма уже отснята, впереди – съемки в Европе. Продюсеры планируют представить новую работу Серебренникова фестивальной публике уже в 2023 году.

Основанный на бестселлере Эммануэля Каррере «Лимонов» рассказывает о приключениях поэта-нонконформиста и провокатора Эдуарда Лимонова, выросшего в Харькове. Он сбежал из СССР в США, где стал панк-поэтом, размахивающим ножом, и дворецким у манхэттенского миллионера, прежде чем превратиться в модного писателя и литературную сенсацию в Париже. После развала Советского Союза вернулся в Россию.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Жена Чайковского» Кирилла Серебренникова включена в основной конкурс 75-го Каннского фестиваля
Умер писатель и политик Эдуард Лимонов
персоны
Кантемир БалаговВиктория МирошниченкоПавел ПавликовскийКирилл СеребренниковБен Уишоу
фильмы
Дылда

анонс

Деконструкция «Железный крест»

Скорбим

Петерис Лиепиньш
10 мая ушёл из жизни актёр Петерис Лиепиньш.
Наталия Макарова
9 мая ушла из жизни актриса Наталия Макарова.

День рождения >>

Агния Дитковските
Виталий Коняев
Михаил Кукуюк
Миша Месхи
Светлана Михалькова
Юрий Платонов
Жанна Прохоренко
Наталия Фиссон
Георгий Шенгелая
Летиция Каста
Фанни Котенсон
Бенуа Мажимель
Кори Монтейт
Маргарет Разерфорд
Наташа Ричардсон
Ян Энглерт
все родившиеся 11 мая >>

Афиша кино >>

Страшные сказки
притча, сказка, фэнтези, экранизация
Италия, Франция, Великобритания, 2015
Маруся Фореvа!
комедия, мелодрама, семейное кино
Россия, 2021
Кофе и сигареты
драма, комедия, музыкальный фильм
Италия, США, Япония, 2003
Этому быть!
комедия
Франция, Швейцария, 2021
Сияющая звезда
боевик, детский фильм, музыкальный фильм, семейное кино, фэнтези
Южная Корея, 2019
Улей
драма, социальная драма
Албания, Косово, Швейцария, Северная Македония, 2021
Флешбэк
боевик, криминальный фильм, триллер, экранизация
США, 2022
Ботан и Супербаба
супергеройская комедия, экшен
Россия, 2022
Время патриотов
боевик
Казахстан, 2022
Грешное тело
криминальный фильм, приключения, триллер
США, 2018
Дышите свободно
мелодрама
Россия, 2022
Заклятье: Спуск к Дьяволу
фильм ужасов
Ирландия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен