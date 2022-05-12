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Я достаю из широких штанин покебол: на Netflix покажут 25 сезон «Покемонов»

12 мая
2022 год

Новости кино >>
12 мая 2022
The Pokemon Company, ответственная за хрупкий мостик коммуникации между многообразием покефауны и людьми, объявила о премьере нового 25 сезона «Покемонов» на Netflix. В знак доброй воли даже показали трейлер.



Точная дата релиза определена как «после дождичка в четверг», однако первую партию эпизодов должны загрузить на стриминг-сервис к началу лета. Свежий сезон получил подзаголовок «Ультимативные приключения», продолжая «походный» сегмент кодомо-сериала, то есть произведений для детей (рейтинг 0+).

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48 эпизодов шоу «Покемон: Приключения» (23 сезон) вышли в 2019 году, через два дня после релиза видеоигры Pokemon Sword & Shield (по традиции, все части покемонов выходят в двух версиях, отличающихся доступным набором карманных монстров). «Приключения мастеров» (сезон 24) о 49 сериях появились еще через год, а в 2021-м добрались до Netflix.

Я достаю из широких штанин покебол: на Netflix покажут 25 сезон «Покемонов»

Сюжет остался на прежних рельсах: Эш и его друг Го, одержимый поимкой легендарного покемона Мью, а также Пикачу и Ямпер путешествуют и сражаются, попутно узнавая много нового о дружбе и окружающем мире (всем бы так).
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Я достаю из широких штанин покебол: на Netflix покажут 25 сезон «Покемонов» фотографии
Я достаю из широких штанин покебол: на Netflix покажут 25 сезон «Покемонов» фотографии
Я достаю из широких штанин покебол: на Netflix покажут 25 сезон «Покемонов» фотографии
Я достаю из широких штанин покебол: на Netflix покажут 25 сезон «Покемонов» фотографии
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