Я достаю из широких штанин покебол: на Netflix покажут 25 сезон «Покемонов»

The Pokemon Company
, ответственная за хрупкий мостик коммуникации между многообразием покефауны и людьми, объявила о премьере нового 25 сезона «Покемонов
» на Netflix
. В знак доброй воли даже показали трейлер.
Точная дата релиза определена как «после дождичка в четверг», однако первую партию эпизодов должны загрузить на стриминг-сервис к началу лета. Свежий сезон получил подзаголовок «Ультимативные приключения
», продолжая «походный» сегмент кодомо-сериала, то есть произведений для детей (рейтинг 0+).
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Заметка о том, как отмечали 25-летие франшизы
48 эпизодов шоу «Покемон: Приключения
» (23 сезон) вышли в 2019 году, через два дня после релиза видеоигры Pokemon Sword & Shield
(по традиции, все части покемонов выходят в двух версиях, отличающихся доступным набором карманных монстров). «Приключения мастеров
» (сезон 24) о 49 сериях появились еще через год, а в 2021-м добрались до Netflix.
Сюжет остался на прежних рельсах: Эш и его друг Го, одержимый поимкой легендарного покемона Мью, а также Пикачу и Ямпер путешествуют и сражаются, попутно узнавая много нового о дружбе и окружающем мире (всем бы так).
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