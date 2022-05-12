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Эмилио Эстевесу исполнилось 60 лет

12 мая
2022 год

Новости кино >>
12 мая 2022
Сегодня, 12 мая, исполнилось 60 лет сыну Мартина Шина, старшему брату Чарли Шина, популярному американскому актеру, режиссеру, сценаристу и продюсеру Эмилио Эстевесу.

Эмилио Эстевесу исполнилось 60 лет
фото: кадр из фильма «Клуб "Завтрак"»

Эмилио родился в Нью-Йорке 12 мая 1962 года в семье Мартина Шина и Джанет Темплтон. Вырос на Манхэттене, в 1968-м с семьей переехал в Малибу. Окончил школу в Санта-Монике. Вместе с сестрой Рени и братьями Карлосом и Рамоном пошел по стопам отца.

В кино дебютировал еще в 1973-м, сыграв мальчика под фонарным столбом в картине Терренса Малика «Пустоши». Начал свою сознательную кинокарьеру в составе знаменитой актерской группы 1980-х Brat Pack, в которую также входили Деми Мур, Джадд Нельсон, Энтони Майкл Холл, Роб Лоу, Эндрю Маккарти, Молли Рингуолд и Элли Шиди. В 1982-м исполнил роль Джонни Коллинза в картине «Текс».

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На счету актера 47 ролей в кино и на телевидении. Создал запоминающиеся образы в фильмах «Изгои», «Клуб "Завтрак"», «Огни святого Эльма», «Максимальное ускорение», «Слежка», «Молодые стрелки», «Беглец», «Заряженное оружие-1», «Миссия невыполнима» и «Могучие утята». В 1986-м снял свой дебютный фильм «Виздом». Впоследствии выступил режиссером на 13 картинах и сериалах, среди которых «Война в доме», «Мужчины за работой», «Порнушка», «Бобби», «Защитник», «Детектив Раш» и «Место преступления: Нью-Йорк».

Был женат на певице Поле Абдул. Обладатель восьми престижных наград, включая приз Венецианского фестиваля.
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