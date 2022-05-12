Эмилио Эстевесу исполнилось 60 лет

Сегодня, 12 мая, исполнилось 60 лет сыну
Мартина Шина
, старшему брату
Чарли Шина
, популярному американскому актеру, режиссеру, сценаристу и продюсеру
Эмилио Эстевесу
.
фото: кадр из фильма «Клуб "Завтрак"»
Эмилио родился в Нью-Йорке 12 мая 1962 года в семье Мартина Шина и Джанет Темплтон. Вырос на Манхэттене, в 1968-м с семьей переехал в Малибу. Окончил школу в Санта-Монике. Вместе с сестрой
Рени
и братьями
Карлосом
и Рамоном пошел по стопам отца.
В кино дебютировал еще в 1973-м, сыграв мальчика под фонарным столбом в картине
Терренса Малика
«
Пустоши
». Начал свою сознательную кинокарьеру в составе знаменитой актерской группы 1980-х Brat Pack, в которую также входили
Деми Мур
,
Джадд Нельсон
,
Энтони Майкл Холл
,
Роб Лоу
,
Эндрю Маккарти
,
Молли Рингуолд
и
Элли Шиди
. В 1982-м исполнил роль Джонни Коллинза в картине «
Текс
».
Читать
36 династий актеров
На счету актера 47 ролей в кино и на телевидении. Создал запоминающиеся образы в фильмах «
Изгои
», «
Клуб "Завтрак"
», «
Огни святого Эльма
», «
Максимальное ускорение
», «
Слежка
», «
Молодые стрелки
», «
Беглец
», «
Заряженное оружие-1
», «
Миссия невыполнима
» и «Могучие утята». В 1986-м снял свой дебютный фильм «
Виздом
». Впоследствии выступил режиссером на 13 картинах и сериалах, среди которых «Война в доме», «
Мужчины за работой
», «
Порнушка
», «
Бобби
», «
Защитник
», «
Детектив Раш
» и «
Место преступления: Нью-Йорк
».
Был женат на певице
Поле Абдул
. Обладатель восьми престижных наград, включая приз Венецианского фестиваля.
обсуждение >>