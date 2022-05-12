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Аглая Тарасова станет «Викой-Ураганом»

12 мая
2022 год

Новости кино >>
12 мая 2022
В майские праздники начались съемки комедии с элементами драмы под рабочим названием «Вика-Ураган», производством которой занимаются ТНТ и компания Good Story Media. Идея сериала принадлежит его сценаристам и креативным продюсерам Олегу Гольдфайну и Илье Петрухину. Премьера запланирована на 2023 год, уточняет пресс-служба телеканала.

Аглая Тарасова станет «Викой-Ураганом»
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

Титульная роль досталась Аглае Тарасовой. Актриса воплотит образ девушки Вики, пытающейся исправить наш мир всеми доступными ей способами. В сериале также заняты Антон Филипенко, Ирина Розанова, Николай Фоменко, Евгения Калинец, Иван Добронравов, Настасья Самбурская, Яна Сексте, Полина Шашуро и Татьяна Кравченко.

«Мы давно хотели сделать проект про "ненужных", брошенных людей, которых, как правило, все шпыняют вместо того, чтобы помочь. В нашем сценарии заложены очень важные на сегодня темы – от судеб женщин, попавших в места лишения свободы, которым крайне сложно приходится после освобождения до отношения общества к детям с особенностями развития», — говорит Илья Петрухин.

Аглая Тарасова станет «Викой-Ураганом»
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

По сюжету жизнелюбивого драмеди с социальным подтекстом жизнь Вики в одночасье изменилась: случайно выбив пьяному хулигану глаз, она попала в женскую колонию, а когда вернулась, то обнаружила, что мир вокруг нее стал совсем другим: предприимчивая мама переоборудовала квартиру дочери в секс-шоп, любимый муж встречается с ее же лучшей подругой, но самое главное – маленький сын Гриша находится в специализированном интернате. С каждым днем, после тюремного освобождения, тучи вокруг Вики сгущаются. Ее новый мир – это пошарпанная квартира с одинокой старушкой, подругой из колонии и особенным ребенком с аутизмом. Но в этом «союзе ненужных людей» героиня не теряет надежды и веры в то, что в мире должно побеждать добро.

По словам Олега Гольдфайна, «главная героиня Вика имеет твердый характер и всегда пытается всех спасти несмотря на то, что сама часто попадает в нелепые ситуации».
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Аглая Тарасова станет «Викой-Ураганом» фотографии
Аглая Тарасова станет «Викой-Ураганом» фотографии
Аглая Тарасова станет «Викой-Ураганом» фотографии
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