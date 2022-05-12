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Стася Милославская отправится в «Пансион» Святослава Подгаевского

12 мая
2022 год

Новости кино >>
12 мая 2022
Стартовали съемки мини-сериала IVI Originals «Пансион» со Стасей Милославской, Викторией Толстогановой и Дмитрием Чеботарёвым. Согласно пресс-службе онлайн-кинотеатра IVI, режиссером мистического детектива и исторического хоррора выступает создатель «Пищеблока» Святослав Подгаевский, а производством занимается компания QS Films, созданная известным отечественным хоррормейкером вместе с Иваном Капитоновым. Это первый опыт работы онлайн-платформы с данным продакшеном.

Стася Милославская отправится в «Пансион» Святослава Подгаевского
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра IVI

«Костюмы, локации, язык персонажей — все это требует выверенного подхода. Важно сохранить дух эпохи, но тем не менее, снять понятное и современное кино с точки зрения сюжета и киноязыка. Я очень давно хотел сделать именно этот проект – мистический детективный триллер в историческом сеттинге с интересными, яркими женскими характерами. Наша история о женской независимости на рубеже веков. О принятии собственной сексуальности, и о взаимоотношениях в пошатнувшемся патриархальном обществе», – рассказал режиссер и продюсер сериала Святослав Подгаевский.

Зрителей погрузят в 1905 год. В женский исправительный интернат на уединенном острове в Балтийском море ссылают на перевоспитание девиц благородного происхождения, ведущих себя «недостойно». Главная героиня Полина под видом новой воспитанницы приезжает сюда, чтобы найти свою сестру, пропавшую при загадочных обстоятельствах. Расследование Полины осложняют не только конфликты с другими девушками и властной наставницей Захаровой, но и странная одержимость, которая сводит с ума одну ученицу за другой. Полине предстоит не только выяснить, что случилось с ее сестрой, но и самой не потерять рассудок и суметь выбраться с жуткого острова.

Читать рецензию «Пищеблок»: Кусь по-пионерски

По словам Стаси Милославской, ее «героиня Полина, юная девушка 19 лет, и как мне кажется, слегка опережающая свое время. Смелая, прямая, с характером – полная противоположность тому, чему учат в женских пансионах. Я впервые буду работать в таком жанре – исторической мистики, мне нравится пробовать новое. Моя героиня переживает много разных событий: сложных, страшных, увлекательных. Конечно, как актрисе, мне это интересно».
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№ 1
Иван Беляев (Москва)   12.05.2022 - 18:15
Какие-то однотипные страшилки в кринолине читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Стася Милославская отправится в «Пансион» Святослава Подгаевского фотографии
Стася Милославская отправится в «Пансион» Святослава Подгаевского фотографии
Стася Милославская отправится в «Пансион» Святослава Подгаевского фотографии
Стася Милославская отправится в «Пансион» Святослава Подгаевского фотографии
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