Завершились съемки детектива «Алиби Феникса» с Андреем Фроловым

Зрителям поведают о бывшем майоре полиции. Георгий Белоног живет отшельником на берегу Финского залива в вагончике. Пять лет назад без вести пропал отец Жоры. Местный прокурор быстро закрыл дело о пропаже и объявил его погибшим. Помимо этого, возлюбленная Жоры без объяснения причины внезапно разрывает с ним отношения и уезжает в Москву. Герой замыкается в себе. Единственный, с кем он может разделить свою боль – верный пес Каспер. Когда спустя пять лет в город приезжает новый прокурор, то выясняется, что это муж сестры Жоры. На руках у него папка с компроматом на местного авторитета. А тут еще и бывшая возлюбленная возвращается.
«Не скрою, что для этой роли потребовалась определенная подготовка. Персонаж переполнен тяжелыми воспоминаниями, постоянными муками совести. Все эти трагические события не всегда легко в себе переживать. К тому же мне не свойственно состояние мести, к которому приходит мой герой. Но кто знает, как бы я повел себя, окажись в реальной жизни в таких обстоятельствах», — рассказал Андрей Фролов.
Каспера сыграла собака Шанти. В ее графике было девять рабочих смен. Из-за особенностей породы бордер-колли – небольшого размера – одну из сцен пришлось снимать монтажно в несколько приемов. По сценарию животное должно было наброситься на преступника и укусить его, но добродушный характер Шани не позволил ей напасть на человека. Изображать преступника пришлось дрессировщику, отдельно снимали прыжок, падение и укус. Особого внимания потребовали и сцены с волками – от съемочной группы потребовалось соблюдение абсолютной тишины в еловом бору, чтобы не пугать четвероногих актеров.
По словам режиссера Дмитрия Аверина, «"Алиби Феникса" — совершенно не павильонный проект, тем интереснее было с ним работать. Мне на редкость повезло с командой. Андрей Фролов очень органично вписался в свою роль. Он настоящий герой, который старался сам выполнять даже трюки и драки. В сериале на самом деле много интересных сцен, полных драматизма и риска. Сам, если честно, часто находился на грани, чтобы слезу не пустить, но мурашки постоянно были».
Главный герой на самом деле нырял с аквалангом, умело управлял катером. Вот только под лед все же спускался дублер из-за низкой прозрачности воды. На съемки трюка на мотоцикле ушло почти четыре часа. На экране же зрители увидят итоговые 20 секунд аварии. Алексея Нилова режиссер так же задействовал в исполнении одного из эффектных трюков.
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