В российский прокат выйдет киноверсия сериала «Манюня»

Киноверсия оригинального сериала Okko «Манюня» стартует в 36 кинотеатрах сети «КАРО» с 26 мая. Согласно пресс-службе онлайн-сервиса, кинопрокат фильма пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Тюмени, Сургуте, Калининграде и Самаре.
По словам генерального продюсера Okko Джаника Файзиева, «"Манюня" – это один из самых добрых и популярных проектов Okko. Экранизация бестселлера Наринэ Абгарян получила отличные отзывы критиков и беспрецедентное внимание аудитории – первый сезон сериала набрал более пяти миллионов просмотров. Okko продолжает историю успеха "Манюни", предоставив возможность зрителям посмотреть популярный сериал в формате полнометражного фильма в кинотеатрах. Я уверен, что кинопремьера "Манюни" с новым хронометражем и магией большого экрана в сети "КАРО" станет замечательным подарком к Международному дню защиты детей».
фото: пресс-служба Okko
События в картине разворачиваются в Армении 1980-х годов. Это история о дружбе двух советских семей разных национальностей. Впрочем, главное тут не место рождения или национальность героев, а то, что это универсальная, очень родная и понятная нашим современникам жизнь, о которой они до сих пор вспоминают с улыбкой и чувством светлой ностальгии. Повествование в фильме ведется от лица рассказчицы. Закадровый текст читает Светлана Иванова, которая с трепетом и любовью относится к литературному первоисточнику. В сериальной версии рассказчица говорила голосом Чулпан Хаматовой.
«Уверена, что добрая и светлая "Манюня" завоюет зрительские сердца так же, как и книги. Хорошее семейное кино — всегда большая ценность, и мы рады, что сотрудничество с нашими партнерами из Okko позволит порадовать детей и их родителей во всех городах сети "КАРО"», — говорит вице-президент по репертуарному планированию сети кинотеатров «КАРО» Майя Манерова.
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