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Евгений Ткачук и Полина Агуреева в эксклюзивном фрагменте фильма «Дышите свободно»

13 мая
2022 год

Новости кино >>
13 мая 2022

Кино-Театр.Ру представляет эксклюзивный отрывок из мелодрамы «Дышите свободно» Сергея БодроваСедьмой сын»).


Главный герой фильма — Илья сильно заикается. Это мешает всему — личной жизни, общению с ребенком, работе. В отчаянии он записывается на курс известного доктора Черкасовой — гуру своего дела, которую пациенты считают магом и волшебником. Там он встречает новых друзей и новую любовь – молодую девушку Веру. Но оказывается, что Черкасовой самой нравится Илья, и она намерена его завоевать.

Евгений Ткачук и Полина Агуреева в эксклюзивном фрагменте фильма «Дышите свободно»

Ведущие роли в картине исполнили Евгений Ткачук, Полина Агуреева, Полина Пушкарук, Илья Дель, Михаил Тройник, Кристина Шнайдер, Анатолий Кондюбов, Алексей Утеганов, Дмитрий Щербаков, Иван Рукша, Татьяна Полонская, Алиса Олейник, Александра Серзина и София Сучкова.

В российский прокат фильм «Дышите свободно» вышел 12 мая.
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Полина АгурееваСергей Бодров (ст.)Илья ДельАнатолий КондюбовАлиса ОлейникТатьяна ПолонскаяПолина ПушкарукИван РукшаАлександра СерзинаСофия СучковаЕвгений ТкачукМихаил ТройникАлексей УтегановКристина Шнайдер
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Евгений Ткачук и Полина Агуреева в эксклюзивном фрагменте фильма «Дышите свободно» фотографии
Евгений Ткачук и Полина Агуреева в эксклюзивном фрагменте фильма «Дышите свободно» фотографии
Евгений Ткачук и Полина Агуреева в эксклюзивном фрагменте фильма «Дышите свободно» фотографии
Евгений Ткачук и Полина Агуреева в эксклюзивном фрагменте фильма «Дышите свободно» фотографии
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