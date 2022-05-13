Евгений Ткачук и Полина Агуреева в эксклюзивном фрагменте фильма «Дышите свободно»

Кино-Театр.Ру
представляет эксклюзивный отрывок из мелодрамы «Дышите свободно
» Сергея Бодрова
(«Седьмой сын
»).
Главный герой фильма — Илья сильно заикается. Это мешает всему — личной жизни, общению с ребенком, работе. В отчаянии он записывается на курс известного доктора Черкасовой — гуру своего дела, которую пациенты считают магом и волшебником. Там он встречает новых друзей и новую любовь – молодую девушку Веру. Но оказывается, что Черкасовой самой нравится Илья, и она намерена его завоевать.
Ведущие роли в картине исполнили Евгений Ткачук
, Полина Агуреева
, Полина Пушкарук
, Илья Дель
, Михаил Тройник
, Кристина Шнайдер
, Анатолий Кондюбов
, Алексей Утеганов
, Дмитрий Щербаков
, Иван Рукша
, Татьяна Полонская
, Алиса Олейник
, Александра Серзина
и София Сучкова
.
В российский прокат фильм «Дышите свободно
» вышел 12 мая.
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